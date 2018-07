Sandra Echeverría asume el reto de dar vida a María Félix, La Doña

Sandra Echeverría ya realizó pruebas para interpretar a La Doña en la serie que la productora Carmen Armendáriz prepara, pero espera luz verde para el proyecto. Mientras filma cinta con Jaime Camil y estrena la cinta Más sabe el diablo por viejo.

El primer paso para que Sandra Echeverría interprete a María Félix ya fue dado. La actriz comenta que ya realizó pruebas de caracterización para la bioserie que la productora Carmen Armendáriz está preparando.

“Fue impresionante el parecido que logró el caracterizador conmigo para dar a María Félix. Además fue muy emotivo porque estaba mi mamá, el director y la productora, y cuando me vieron lista (a Carmen) se le salieron las lágrimas de la emoción, porque además lleva muchos años tratando de levantar este proyecto”, comenta la actriz que dice sólo espera que el proyecto sea aprobado.

“Yo estoy puesta y ella está puesta. Más bien estamos esperando a ver si la televisora nos da luz verde. Eso todavía no sucede, entonces no sabemos realmente si se vaya a poder hacer o no, porque creo que sería un gran proyecto” adelanta Sandra, quien se declara fan de la diva del cine mexicano.

“Es una de las mujeres más importantes, es emblemática para México, alguien que ha reflejado siempre el feminismo, la fortaleza, el poder, la belleza. Para mí sería un súper reto personificarla: tendría que trabajar mucho la voz, la postura, la ceja, varias cosas que ella tiene que son muy particulares. Creo que sería un trabajo de mucho tiempo. Ojalá que se haga”.

En tanto, Sandra Echeverría recién estrenó Más sabe el diablo por viejo, cinta que coprotagoniza junto con Osvaldo Benavides y donde comparte créditos con las leyendas del cine mexicano Ignacio López Tarso, Isela Vega y Lorena Velázquez.

“Desde que me dieron el guion me enamoré porque vi que era un proyecto con mucho corazón, con un mensaje muy lindo. Además es una película muy divertida con la que te ríes de principio a fin. Estoy muy orgullosa de este proyecto que tenemos”.

Para Echeverría, su personaje de Dafne, una enfermera que realiza su servicio social apoyando a los adultos mayores, tiene un tono especial pues comenta que su madre fue una inspiración para su desarrollo: “Mi mamá trabaja con gente de la tercera edad y me parece lindo mostrar un personaje que lleva toda la inspiración. Para mí creo que ese es un don que la gente tiene el trabajar con gente mayor, de cuidarlos, de escucharlos, de ayudarlos”, explica.

Este no es el único proyecto que Sandra Echeverría tiene en cine. La actriz se encuentra en la filmación de una comedia dirigida por el argentino Diego Kaplan, que protagonizará junto con Jaime Camil. “Mi personaje está en búsqueda del hombre perfecto y encuentra al personaje de Jaime, que al parecer puede serlo. Pero se da cuenta que es dependiente de unas pastillas para estar bien mentalmente y cuando las pierde empieza a enloquecer en el viaje y empiezo a conocer la locura que hay en él. Está muy chistosa”.

Este año Sandra Echeverría también prepara el estreno de El día de la unión, cinta dirigida, producida y protagonizada por Kuno Becker. Así como el lanzamiento al aire de la serie La bandida, que llegará en el 2019 a la pantalla de Telemundo.