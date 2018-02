¿Se violó la voluntad de Prince? hay polémica por su aparición en el Super Bowl

Con el tema "I would die for you" Prince iluminó por unos minutos el medio tiempo del Super Bowl LII que estuvo a cargo de Justin Timberlake.

A pesar de que la familia de Prince finalmente había negado las noticias de que el holograma del fallecido cantante aparecería durante el espectáculo de medio tiempo, su imagen revivió y fue homenajeado por todo el US Bank.

Justin Timberlake under fire after giving a tribute to Prince during the SuperBowl Halftime Show despite Prince's public statements against Timberlake and Prince's strong beliefs against technology like the one used to present Prince as a hologram. #Prince pic.twitter.com/z1tqRQHPiP — Music News Facts (@musicnewsfact) 5 de febrero de 2018

La familia del cantante de "Purple Rain" dijo el sábado a través de una cuenta de Twitter administrada por su hermano, Omarr Baker, que eso no sucederá.

Baker dio por concluido el informe que publicó el sitio de noticias TMZ, que indica que Timberlake planeaba mostrar un holograma en honor a Prince y su ciudad natal de Minneapolis, donde se llevará a cabo el partido.

En la misma cuenta de Twitter, uno de sus contactos le preguntó "¿Esto significa que no lo autorizaste o que no está sucediendo?", y Baker respondió: "Ambos".

Mientras que la prometida de Prince, la cantante Sheila E., también reaccionó al informe de TMZ, y escribió que "Prince me dijo: nunca permitas que nadie me haga un holograma. ¡No sería agradable que eso sucediera!".

La actuación de Prince en el Super Bowl 41 en el 2007 todavía está considerado como uno de las mejores de todos los tiempos, particularmente después de que el cantante se presentara durante un verdadero aguacero mientras cantaba "Purple Rain".

Con información de EFE