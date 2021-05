Sherlyn quiere ser mamá nuevamente

A casi un año del nacimiento de su hijo André, Sherlyn ya se siente lista para un segundo embarazo, así lo reveló durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde abordó el tema de métodos de reproducción asistidos.

La actriz precisó que se ha sentido muy bien de salud desde que dio a luz a su bebé, por lo que podría repetir el proceso en un futuro cercano.

"Estoy seriamente explorando la posibilidad de convertirme en mamá nuevamente por este mismo método, quizá a finales de año o a principios del siguiente, para no esperar tanto entre un bebé y otro", expresó.

Durante la charla estuvo acompañada de dos doctores de la clínica de fertilidad donde ella realizó su proceso, a quienes agradeció por el buen trato que recibió.

Asimismo, aprovechó para decirle a sus seguidoras que no tengan miedo de utilizar estos métodos para convertirse en madres, y si no tienen pareja aún, ésta es una opción segura de realizar su meta.

"Hay otras opciones, no tienes porque dejar de lado tu sueño de ser mamá, estoy a casi un año de convertirme en madre que es lo mejor que me ha pasado en la vida, mi vida cambió drásticamente de la mujer que era hace un año, pero les puedo decir que soy plena, feliz, desvelada, y d e haber sabido que la experiencia y el viaje iba a ser tan maravilloso, me hubiera embarazado mucho tiempo antes".