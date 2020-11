Estuve un poco malita: Sofía Castro revela que tuvo Covid-19

Sofía Castro Rivera, actriz e hija de la exprimera dama, Angélica Rivera, confirmó en sus redes sociales que se contagió de Covid-19 y sufre los estragos de la enfermedad.

A través de una historia de Instagram contó a sus seguidores los síntomas que ha presentado desde hace dos semanas, cuando le confirmaron su resultado positivo.

Entre los malestares que ha tenido, como la mayoría de las personas contagiadas, son fiebre, dolor de cabeza y hasta naúseas, además de la pérdida del olfato y el gusto.

"Estuve un poco malita, me dio calentura, me dio mucho dolor de cabeza, tenía muchas náuseas, no he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar... la verdad, sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto”, detalló en su publicación.

La actriz de 24 años contó que ha sentido problemas para respirar y que ese es el síntoma más "feo" que ha vivido durante estos días.

"La sensación de no poder respirar es muy fea, pero gracias a Dios, conforme van pasando los días me voy sintiendo mejor y va disminuyendo esa sensación", agregó.

Para la hija del productor José Alberto Castro, su cuerpo se va recuperando, por lo que espera que en los próximos 15 días se sienta mejor y pueda regresar a sus actividades en el mundo del espectáculo.

"Estoy un poco más tranquila, me siento mucho mejor. He tomado mucha agua, he tratado de estar súper puntual con el medicamento, no he visto a nadie", agrega.

Al final, Sofía Castro hizo un llamado a todas las personas para que cuiden su salud y tomen las medidas de higiene para evitar contraer el virus de Covid-19.