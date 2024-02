Susana Alexander regresa a la televisión

Susana Alexander vuelve a las telenovelas de TelevisaUnivision, y ya está con un pie fuera de los escenarios teatrales, con lo que llama la “obra de su retiro” La velocidad del otoño, que la estrena en una primera y única temporada el sábado 17 de febrero en el Teatro Rafael Solana del Centro Cultural Veracruzano.

La artista quien recién cumplió 80 años el pasado 3 de julio, reconoce que, “con chícharo o sin él ya acepté trabajar en la novela que comienzo a grabar a principios de mayo y terminamos las grabaciones en diciembre próximo. Yo tranquila, feliz de la vida. Gracias que tenemos trabajo y salud”.

Y añade en la entrevista afuera del Teatro del Bosque Julio Castillo, sin perder su gran sonrisa y brillo en sus ojos:

“Sí se viene una telenovela de las largas que son las que me gustan porque se les entiende bien a su historia que, en este caso, es de las antiguas”.

Susana Alexander ante la pregunta de quiénes son sus compañeros que van actuar en la trama de este nuevo proyecto, informa: “¿Creerán que no conozco a nadie más que a Natalia Esperón, Jorge Salinas y a Pedro Sicard?; de 36 actores, sólo a ellos tres los conozco”, dice.

Alexander habla de su regreso a la televisión: “Todo es un reto y este no será la excepción. Cada nuevo proyecto se tienen que hacer bien”.

TEATRO DE MONÓLOGOS, SÍ

Luego que concluya su temporada con La velocidad del Otoño, la primera actriz Susana Alexander confirma que, “Seguiré haciendo mis personajes unipersonales y telenovelas. Por eso me quiero despedir del público con esta obra extraordinaria y decirle adiós a la gente y gracias, gracias, gracias”,

Del porqué toma la decisión de dejar el Teatro con temporadas largas, señala:

“Acabo de cumplir 80 años y ya estoy muy cansada, muy cansada, quiero hacer de mi tiempo algo muy valioso. Quiero estar con mis nietos, estar con mis hijos, quiero vivir; pero eso no quiere decir que ya no voy a trabajar porque necesito dinero. No soy rica y nadie me manda un cheque : ‘ya retírese señora..’, no no se puede”, reflexiona en la charla.

Susana Alexander por cierto contó una anécdota muy privada:

“El día de mi boda tuve que dejar mi banquete para ir a trabajar y solo les dije a los invitados: sigan disfrutando. Y sí, salí porque fui a una función de teatro que tenía que dar”, rememoró.

Y en cuanto a su estado de salud a sus 80 años de vida, comenta:

“¡Más buena que nunca!, y sí sí estoy bien; pero ahora sí me canso hacer Teatro de larga temporada.

“De La velocidad del Otoño, voy a hacer dos funciones los sábados que ya no quería hacer pero no tengo dinero para poder cubrir mayormente mis necesidades y el domingo a las 6:00 pm sólo una”.

Con 73 años de carrera ininterrumpida, considera: “Nada a mí no me hace falta nada. Qué no he hecho en mi carrera de actriz, directora de escena y empresaria teatral de mis propias obras. He hecho de todo radio, televisión y Periodismo”.

Susana Alexander al descubrir que “mi tiempo es más breve y cuando descubrí que ya tenía 80 años y uno nada más anda corriendo. De pronto fue un encontronazo y dije Susana se te acaba la vida. Entonces tienes que vivir. Haz otro proyecto de vida diferente y lo estoy haciendo”, finaliza.