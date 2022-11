"Es insoportable", Taylor Swift explota contra Ticketmaster por caos en venta de boletos

Taylor Swift explotó contra Ticketmaster luego del caos que se generó por la gran demanda de boletos que ha tenido por el Era Tour de la súper estrella.

Todo comenzó cuando la plataforma tuvo serios problemas para vender las entradas en linea a los millones de fans que buscan ser parte de a más reciente gira de la cantante que desde hace tiempo no salió de tour.

Sin embargo, la demanda fue demasiada para Ticketmaster y decidieron cerrar de momento las ventas tanto en línea como al público en taquillas.

I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift | The Eras Tour, a journey through the musical eras of my career (past & present!) The first leg of the tour will be in stadiums across the US, with international dates to be announced as soon as we can!https://t.co/KFuqvrhSGo pic.twitter.com/eVyTcuW8sK — Taylor Swift (@taylorswift13) November 1, 2022

Fue por lo anterior, que la celebridad se pronunció contra la empresa y reveló que ellos le había asegurado tener la capacidad necesaria para la venta de boletos.

"Es realmente difícil para mí confiar en una entidad externa (Tiketmaster) y es insoportable para mí simplemente ver cómo ocurren los errores.

"No voy a poner excusas a nadie porque les preguntamos, varias veces, si podían manejar este tipo de demanda y nos aseguraron que podían", dijo Swift.

Además, le aseguró a sus fans que no consiguieron entradas que ella haría lo posible por ver la forma de que no se quedarán rezagados y finalmente pudieran disfrutar uno de sus shows. .

"Y a aquellos que no consiguieron entradas, todo lo que puedo decir es que mi esperanza es brindar más oportunidades para que todos nos reunamos y cantemos estas canciones. Gracias por querer estar ahí. No tienen idea de lo mucho que eso significa", concluyó Taylor.

Así fue como la cantante se pronunció sobre el problema con Tickermaster. | Foto: Instagram @taylorswift

La venta que salió mal de Ticketmaster

Ticketmaster ofrecía asientos para la mayoría de los espectáculos de la gira de 20 ciudades y 52 fechas en Estados Unidos.

SeatGeek vendió entradas para un puñado de actuaciones en Texas y Arizona y también informó de largas esperas.

Ticketmaster ha dicho que experimentó un interés sin precedentes en la gira de Swift.

Due to extraordinarily high demands on ticketing systems and insufficient remaining ticket inventory to meet that demand, tomorrow's public on-sale for Taylor Swift | The Eras Tour has been cancelled. — Ticketmaster (@Ticketmaster) November 17, 2022

Y según la empresa "trabajó rápidamente" para resolver los problemas técnicos, pero la compañía no respondió de manera inmediata cuando se le solicitó una reacción ante el caos que provocó.

Cabe destacar, que The New York Times informó este día que el propietario de Ticketmaster, Live Nation, está siendo investigado por autoridades estadounidenses para conocer si hubo abuso de poder dentro la industria musical.

Miembros de la división antimonopolio han recuperando información desde 2010 sobre la dinámica de la industria con recintos de música y agentes en el mercado de boletos, quienes pidieron permanecer en el anonimato por ser una investigación delicada.

