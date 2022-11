Se corona Taylor Swift en los MTV EMAs 2022

Taylor Swift reinó en la gala de los MTV EMAs 2022. Desde Düsseldorf, Alemania, la empresaria estadounidense arrasó con algunos premios en las categorías más importantes.

Mejor Artista, Mejor Pop, Mejor Video y Video Largo fueron los rubros en los que la joven de 32 años salió victoriosa y su agradecimiento, no sólo fue a su equipo de trabajo, sino a todos los fans que la han apoyado a lo largo de su carrera.

“A veces pienso en todas las formas en las que este cortometraje y este momento casi no sucedía, hubo muchas oportunidades para que esto no pasara. La versión anterior salió hace muchos años, ni siquiera estaba pensado para que tuviera un video musical, mucho menos un corto, sólo puedo explicar que los fans hicieron que esto pasara.

Jamás dejaré de agradecérselos, esto jamás hubiera pasado sin todo mi equipo de productores, gracias a todos los que pensaron que esta canción tenía una vida más allá del momento en el que salió, los amo muchísimo”, afirmó Swift al recoger el premio de Mejor Video, por “All Too Well (10 Minute Version)”.

El discurso que la intérprete de “Look what you made me do” al momento de alzar el premio a Mejor Artista conmovió también a los presentes, debido a que externó sus agradecimientos a los que han sido su respaldo y quienes le permiten desarrollarse día a día como cantante, compositora, productora y escritora.

“No saben lo mucho que significa para mí haber escogido esto como mi carrera, quiero decirles que el hecho de que me han apoyado y hayan también respaldado, amado y querido mi último álbum Midnights.

“No ha habido ni un sólo momento en el que yo me tome eso a la ligera, les agradezco mucho que me permitan hacer esto para vivir, de verdad, de todo corazón, ¡gracias!”, aseguró Swift.

La premiación de este domingo estuvo llena de sorpresas, así como de presentaciones muy explosivas.

Los primeros en acaparar el escenario fueron David Guetta y Bebe Rexha quienes interpretaron su sencillo “I’m Good (Blue)”; en sólo segundos, el dúo prendió a los asistentes que se dieron cita en el recinto del país europeo. Ambos fueron acreedores al premio en la categoría de Mejor Colaboración, por ese sencillo.

Le siguió Muse con el tema “Will of the people”, homónimo a su último álbum. De hecho, la agrupación británica recibió el galardón en la categoría de Mejor Rock, donde el vocalista Matt Bellamy se lo dedicó a Ucrania, país afectado por el enfrentamiento que tiene con Rusia.

“Queremos dedicar este premio a la gente de Ucrania, así como nuestro nuevo álbum, también a las mujeres que están peleando por la libertad. Queremos agradecer a nuestros fans europeos, son los mejores del mundo, esperamos verlos el próximo año, los amamos”, dijo Bellamy.

La fiesta apenas comenzaba, los ánimos se elevaron con cada show. Ava Max deslumbró con “Million dollar baby”, después Gorillaz ft. Thundercat se entregaron con la canción “Cracker Island” y Gayle con su éxito “Abcdefu”.

La parte latina se hizo presente en el escenario. Los encargados de presentar al ganador en la categoría de Mejor Latino fueron el actor mexicano Luis Gerardo Méndez, acompañado del actor español Miguel Ángel Silvestre.

La ganadora fue la brasileña Anitta, quien superó a sus contrincantes Bad Bunny, Shakira y Rosalía. Aunque no pudo asistir, la intérprete de “Envolver” mandó un video de agradecimiento.

“Gracias, me siento muy emocionada, a todos mis fans, los que votaron por mí y por hacerme la mayor artista latina. Muchas gracias por su amor, son maravillosos, me encantaría estar ahí con ustedes”, dijo Anitta en un video.

Temas como “Firebabe”, de Stormzy ft Debbie, “Forget me”, de Lewis Capaldi y “She's all I wanna be”, de Tate McRae complementaron la premiación, misma que fue conducida por Rita Ora y Taika Waititi.

La gala cerró con broche de oro con la presentación del tema “Power (Remember who you are) interpretado por Nasty C, Spinall y Äyanna.

Lista de ganadores de los MTV EMAs 2022

Mejor canción: Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Mejor video: Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

Mejor artista: Taylor Swift

Mejor colaboración: David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

Mejor pop: Taylor Swift

Mejor artista nuevo: Seventeen

Mejor k-pop: LISA

Mejor latino: Anitta

Mejor electrónicx: David Guetta

Mejor hip hop: Nicki Minaj

Mejor rock: Muse

Mejor alternativx: Gorillaz

Mejor video largo: Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

Video con Buena causa: Sam Smith – “Unholy (feat. Kim Petras)”

Fandom más grande: BTS

Mejor presentación del metaverso: BLACKPINK – “The Virtual” | PUBG

Mejor Actuación de UK & Ireland: Harry Styles

Mejor Actuación de US: Billie Eilish

Mejor Actuación del Caribe: Daddy Yankee

Mejor Actuación de Latinoamérica: Kenia Os