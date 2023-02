Teatro musical, un antes y un después en la carrera de Fela Domínguez

Para Fela Domínguez el teatro musical ha sido el detonante de todas las oportunidades que se le han presentado a lo largo de su vida.

Desde participar en "El rey león" en México y Madrid, hasta grabar su primer disco como solista, el teatro fue para ella ese primer paso para convertirse en una artista completa.

"Iba caminando en una exposición, y me interceptaron para decirme que daba el perfil de "Nala", y me preguntaban si no quería audicionar", narra en entrevista con este diario.

"El teatro tenía que aparecer de cierta forma para ubicarme, para que entendiera lo que era la música y lo que implica luchar por ella. Sí no hubiera estado en teatro musical, no sabría cómo luchar por un proyecto, no tendría las armas, la disciplina y la valentía para hacerlo".

La cantante recuerda que su vocación la buscó prácticamente desde que estaba en el vientre de su madre, pues ésta se encontraba cantando en un palenque un día antes de dar a luz.

El teatro musical marcó el destino de Fela Domínguez

Desde pequeña creció en un ambiente musical, y fue a los siete años cuando supo que no quería dedicarse a otra cosa. A raíz de su interés, su padre solía ponerle discos de Whitney Houston, Stevie Wonder o Mariah Carey, para que fuera educando su oído.

"El haber crecido en ese ambiente me dio la oportunidad de escuchar a los mejores músicos desde chiquita", señaló. "Empezaba a sacar ese tipo de repertorio, y me daba cuenta que me hacía feliz, de cierta forma mitigaba angustias e inseguridades, todo estaba bien cuando cantaba.

Los nervios su peor enemigo

A pesar de su amplia trayectoria, la cantante reconoce que todavía siente pánico escénico antes de salir ante el público, por lo que el canto se torna en una especie de salvación que mitiga esos nervios.

"Lo que más me sana al subirme a un escenario es lo que más me daña, porque 10 minutos antes me entra una crisis de ansiedad. Quiero que se vaya la luz, que me digan que se canceló porque la gente no llegó, o algo catastrófico, porque me da mucho miedo salir a escena, pero una vez que canto se quita".

La audición que más trabajo le costó fue la de "El rey león", que sería el papel que cambiaría su vida, y al recordar la odisea que fue su llegada a esta producción, Fela reafirmó su creencia de que cuando un papel está destinado para un actor, ninguna fuerza puede evitar que lo obtenga.

"Hubo un día de call back, había trabajado en un bar el día anterior, y estaba desvelada y cansada, con esos nervios llegué, y se me salieron como cuatro gallos garrafales. Al terminar empecé hacer berrinche enfrente de toda la gente, empecé a llorar y les pedí perdón".

La cantante continuó: "el director de casting se me acerca y me dice, 've a dormir, a tomar agua y te veo mañana'. Eso me dio mucha tranquilidad, y llegué con una seguridad. Ya lo demás es historia".



Celebra su amanecer

Fela Domínguez se suma a la serie "Amaneceres" de Amazon Music (que anteriormente ha tenido a figuras como Humbe y Neto Peña). La artista participa con su tema "Debajo del agua", cuyo video fue grabado en La Paz, Baja California.

"Escogimos esta canción porque para mí tiene un mensaje sobre el renacer. Cuando sufres un trastorno de ansiedad o depresión, estás pasando por un momento complicado, pero sabes que va a mejorar", señala al respecto.

"Sabes que el día que viene va a ser muchísimo mejor, y para mí eso es un amanecer. Cuando me empezaron a platicar del proyecto, no tuve la menor duda que tenía que ser esa canción", finalizó.

A la par de este estreno, Fela Domínguez se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 2 de marzo, a las 20:30 horas.