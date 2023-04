Tenoch Huerta alza la voz contra los ataques a él y su familia ante sus críticas al racismo

El actor Tenoch Huerta alzó la voz para poner un alto a los ataques que ha recibido en los últimos días ante su postura contra el racismo y clasismo, pero sobre todo porque su familia e hijas han resultado afectadas por esto.

En un comunicado, el protagonista de Wakanda Forever señaló que estos ataques aumentaron a partir de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la cual compartieron una foto.

"Esa simpatía, aunada a mi firme y claro discurso antiracista y anti-clasista; obviamente me lo están queriendo cobrar diversos grupos metiéndose con mi carrera, con mi intimidad, mi familia e inclusive con información de mis hijas", indicó.

El actor aseguró que "se ha desatado una serie de rumores grotescos, inclusive han expuesto direcciones, nombres, centros de trabajo de mis familiares, fotos personales y hasta las escuelas de mis hijas, que son menores de edad".

Además, Tenoch criticó que se han publicado notas sobre él "sin rigor periodístico", refiriéndose en concreto al tema de la artesana Feliciana Hernández y la capa con plumas que usó en el Fashion Week de Milán.

“Aclaré haber dado los créditos en tiempo a la artista Feliciana Hernández Bautista, lo cual fue prácticamente omitido de casi todas las notas”, acusó el también protagonista de la cinta Güeros, para luego señalar que “se utilizaron bots para mantener un trending topic como en ocasiones anteriores hemos visto y revisado con mi equipo de redes”.

Hoy me atacan con temas absurdos, en lugar de atacar el sistema racista y clasista que nos lastima.

Ante ello, el actor informó que ha recibido asesoría jurídica para detener los ataques y difamaciones con el fin de proteger a su familia.

"Por supuesto, no soy perfecto, cometo errores pero me he ido haciendo cargo, trabajando en ello a lo largo de los años, porque es el único camino que encuentro”, expresó.

La polémica con Feliciana Hernández y Luz Valdez

La semana pasada, Tenoch Huerta estuvo involucrado en la polémica generada por la capa con plumas que usó en el Fashion Week de Milán, la cual es creación de Feliciana Hernández, artesana originaria de Michoacán.

En septiembre de 2022, Tenoch se presentó al evento con traje liso color beige y una capa de plumas. Cuando presumió su look en redes sociales sí hizo mención de Feliciana Hernández, quien tejió el rebozo que fue base para la prenda.

Sin embargo, la marca que sacó a la venta el producto, Hijos del Maiz, no le dio el debido reconocimiento a la artista.

Entonces, Luz Valdez, creadora de contenido que se enfoca en promover la cultura mexicana, especialmente los trajes y prendas tradicionales, denunció que la capa se confeccionó sin la autorización de Feliciana Hernández

Doña Feliciana, explicó Luz Valdez, le vendió un rebozo a un intermediario sin saber que llegaría a la marca Hijos del Maíz, una tienda que ofrece productos inspirados en culturas mexicanas y algunos hechos por artesanos.

Tras ser exhibidos, Hijos del Maíz salió a disculparse, al igual que el colectivo Poder Prieto, del cual es parte importante Tenoch Huerta, pues no verificaron correctamente este proceso.

“Aunque nosotros no somos responsables de la empresa Los Hijos del Maíz, es innegable que existe un vínculo entre ellos y nuestro colectivo”, señaló el colectivo.

Sin embargo, algunos de sus integrantes acosaron y descalificaron a Luz Valdez por ser una influencer y aseguraron que Feliciana Hernández jamás le pidió ayuda. La joven mostró en sus redes los audios y capturas de pantalla de lo que estaba sucediendo.

Horas después, Tenoch Huerta respondió a la denuncia, admitiendo que el colectivo Poder Prieto realizó “mensajes desafortunados” contra Luz Valdez y repitió que gracias a ella pudo conocer a Feliciana Hernández, un encuentro “muy significativo para mí”.