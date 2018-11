Tenoch Huerta está de doble estreno, en cine y en televisión

Desde hace más de diez años, el nombre de Tenoch Huerta se ha vuelto un común del cine mexicano. El actor ha participado en cintas referentes de la filmografía moderna como Güeros, La vida precoz y breve de Sabina Rivas o Días de gracia. También ha interpretado a personajes de la vida real como Alfredo Ríos Galeana, El Charro Misterioso, en Mexican Gangster; en televisión a Blue Demon en su serie biográfica o incluso a Emiliano Zapata en El encanto del águila.



Aunque su trabajo ha sido enteramente como actor, Tenoch Huerta se tomó un tiempo para incursionar en la producción. Lo hace a través de la película Sin vivir, una historia dirigida por Anaïs Pareto y protagonizada por Pedro Hernández, Horacio García-Rojas y Antonio Lopeztorrez.



Su incursión como productor en este proyecto no fue del todo intencional. “Originalmente iba a participar con el personaje de un forense, pero no podía. En ese entonces estaba en España, pero no quería perderme la oportunidad de involucrarme en esta película”.



Sinvivir es una exploración a la vulnerabilidad humana vista a través de tres personajes masculinos. Jairo comparte su departamento con Hugo, uno de sus amigos que lleva a vivir a su primo Moisés, que intentó suicidarse. Al paso de los días, la convivencia entre ellos se hace más íntima, cada uno va abriéndose y mostrando su fragilidad.



“La intención de esta película era contar una historia íntima acerca de la vida y la muerte. Me parece que es una exploración de por qué vale la pena seguir viviendo, aunque sea para morir”, contó el actor que compartió la producción con el actor Pedro Hernández y la directora Anaïs Pareto.



“Sinvivir me parece de una poética maravillosa, de una sensibilidad tremenda. No creo que sea una película de una mujer hablando sobre los hombres, sino de un ser humano hablando sobre seres humanos frágiles y a punto de romperse. Es una película con muchas capas que me sorprendió en el nivel de profundidad”, explica sobre esta cinta que se exhibe exclusivamente en la Cineteca Nacional.



En su faceta como actor, Tenoch Huertaha dado un paso más grande al incorporarse al elenco de la serie Narcos: México que produce Netflix y en la que interpreta al narcotraficante Rafael Caro Quintero. Fue un deseo que tuvo desde que leyó el guión: “me emocioné muchísimo y sentí que era el personaje al que yo le podía aportar más”, contó el actor durante un encuentro con prensa Latinoamericana.



No era originalmente el papel por el que le habían llamado, pues los productores de la serie lo tenían pensado para otro personaje “si mal no recuerdo era El Azul (Juan José Esparragoza Moreno)”, dice. Sin embargo, Tenoch sabía que Caro Quintero era el personaje al que podía interpretar: “Cuando me dijeron que no, que me aventaría otro personaje le hablé (a Eric Newman, productor de la serie) y le dije que yo era el actor para este personaje”, cuenta.



No es que fuera una necedad, sino que Huerta había encontrado en él un personaje con grandes arcos dramáticos. “Me llamaba la atención la leyenda alrededor de él; el personaje mismo me parece enigmático y muy interesante en términos dramáticos, de los más interesantes, importantes y complejos”, dice.



En la serie, el actor participa junto a Diego Luna, Joaquín Cosío, José María Yazpik y Tessa Ia. Narcos: México, cuenta el nacimiento y fortalecimiento del imperio del narcotráfico en nuestro país. Es la primera temporada de esta serie de se adentra a lo sucedido en nuestro país y contextualiza sobre la realidad que se vive actualmente.