¡Arriba México! Alejandro Sanz enamora a su público en el Foro Sol

Con un retraso significativo de 40 minutos y con un Foro Sol semilleno, el cantante español Alejandro Sanz salió a complacer a sus fans con canciones, palabras de amor y gratitud para México.

Potentes luces azules iluminaban al público que emocionado esperaba escuchar la música de Sanz y lo primero que se pudo escuchar fue el enérgico grito de "¡arriba México!" emitido por el cantante quien con su guitarra colgando interpretó "Hoy no estás".

"Yo soy mejor escribiendo las canciones, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de darles las gracias, va a ser una noche inolvidable por tan tantas noches que me han regalado en este país, no me hagan lloran por favor ¡los quiero un chingo!, lo vamos a dejar todo en el escenario para que siga siendo posible“, expresó el cantante antes de Aquello que me diste.

Foto: Daniel Hidalgo

Una de las sorpresas de la noche fueron las cantantes invitadas siendo la primera Paty Cantú, con quien cantó "No tengo nada", Ximena Sariñana a dueto para "Quisiera ser", e inesperadamente Mon Laferte apareció sin ser anunciada para cantar "Mi soledad", impresionado al público con su potente voz.

A pesar de que la mitad del foro se encontraba acondicionado con sillas, los asistentes permanecieron de pie y en canciones como "Deja que te bese" el público disfrutaba cantando y bailando la interpretación del cantautor quien versionó una parte del tema con sonidos flamencos.

Presentando su tour #LaGira, Sanz exploró ritmos como flamenco, salsa, funk y pop, desde un luminoso escenario con cubos y visuales coloridos que cambiaban la atmósfera del lugar llevando al público desde paisajes psicodélicos hasta el espacio estelar, siendo Mi marciana y Los lugares las canciones protagonistas.

Foto: Daniel Hidalgo

Con un video sobre la naturaleza y un letrero de Greenpeace, el español conmocionó al público al cantar "Looking for paradise", y alargó el sentimiento con "Lo que fui es lo que soy" acompañado con la voz de todos los presentes por lo que grito "¡Me encantas México!", antes de continuar.

#LaGira es parte de su último trabajo discográfico que lleva por título #Eldisco, por lo que gran parte del repertorio estuvo dedicado a sus más recientes canciones, entre ellas el dueto al lado de Camila Cabello, Mi persona favorita, Azúcar en un bowl o No tengo nada.

Sin embargo, el español le dio gusto a todo su público interpretando sus clásicos empezando por "No es lo mismo". "Estaba pensando en el tiempo que tenemos de conocernos, benditos sean vientos que que me vuelven a México" aseguró.

Con "20 años" el cantante pretendía terminar su presentación, sin embargo el público lo hizo regresar para interpretar algunos de sus más grandes éxitos en popurrí como "Ella", "Amiga mía" y "Mi soledad".

Foto: Daniel Hidalgo

El cantante se sumó a los homenajes que diversos artistas han ofrecido al fallecido Príncipe de la canción José José, cantando "La nave del olvido", a lo que sus fans respondieron con una activación pintando los colores de la bandera mexicana con los flashes de sus celulares y la reacción de Sanz fue un sincero "¡qué belleza!".

El español finalmente cerró la fiesta que se encontraba en el recinto con su mítico Corazón partió en donde no faltó una sola voz para ayudarle a entre los asistentes diciendo "¡muchas gracias México, los quiero!".