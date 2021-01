[Video] Adrián Uribe confirma muerte de su padre por Covid-19

El actor Adrián Uribe confirmó, a través de un conmovedor video, que su padre falleció debido al Covid-19, este lunes 4 de enero.

El comediante había publicado una fotografía en la que mostró uno de los últimos momentos que compartió con su padre.

Quien iba a pensar que ese día estábamos festejando tu último cumpleaños . Hoy ya estás en el cielo en la presencia de Dios.

Buen viaje pa. Te vamos a extrañar mucho! 🖤. pic.twitter.com/JShJHlyzVa — AdrianUribe (@AdrianUribe) January 4, 2021

Sin embargo, fue hasta este miércoles cuando Adrián dio a conocer la triste noticia en sus redes sociales.

“Mi padre estaba bien, estaba sano. A pesar que tenía 77 años era un hombre íntegro, pero desafortunadamente su cuerpo no respondió, su cuerpo no pudo contra esta terrible enfermedad. Desgraciadamente en una semana se fue”, dijo Uribe en un video que publicó en redes sociales.

En la grabación, Uribe calificó como “cruel y letal” la enfermedad de Covid-19.

“Desafortunadamente, hasta que no lo vivimos con un ser querido no nos damos cuenta de lo peligroso que es y de que tenemos que tomar conciencia porque todavía hay gente que no se lo toma en serio, hay gente irresponsable que sale a la calle, que no se cuidan y siempre los que la pagan son los más vulnerables”, afirmó.

Al borde del llanto, el actor y comediante pidió a todos cuidarse, “que se cuiden, que nos sigamos cuidando, que cuidemos nuestras vidas y la vida de nuestros padres y nuestros abuelos”.