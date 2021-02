No me pidieron ni la visa: Pepillo Origel "presume" que recibió segunda dosis de vacuna anticovid

Entre risas y un toque de sarcasmo, el conductor de televisión Juan José Origel dio a conocer que recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

A través de un video en Instagram, "Pepillo" Origel, detalló que viajó a Miami para la aplicación del antígeno y aseguró que seguirá cuidándose a pesar de ya estar protegido contra el Covid-19.

"Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna, me vine a poner la segunda vacuna, no me queda más que dar gracias a Dios. Me voy a seguir cuidando porque esto no se termina. Lo único que le pido a Dios es que ya todos estemos vacunados".

En enero, el conductor recibió la primera dosis, lo cual hizo estallar una bomba de críticas en su contra, pues lo acusaron de "turismo de vacunación", donde el viajero se desplaza a otro país o localidad con el fin de recibir la vacuna anticovid.

Tal fue el impacto, que hasta las autoridades de Estados Unidos hicieron un llamado de atención para aquellas personas que buscaban realizar esta práctica, advirtiendo a Origel que podría ser sancionado con la revocación de su visa.

Ante esto, el conductor declaró que no tuvo ningún inconveniente para ser vacunado y aseguró que no le pidieron algún documento especial.

Esta ocasión, de una manera más sutil, pero directa, con una frase "calló" a todos los que lo criticaron: "No me pidieron ni la visa ni nada, aquí ando camine y camine".

Quien también se aplicó la vacuna en Miami fue el conductor de deportes, Enrique, El "Perro" Bermúdez.

Tras hacer público este hecho a principios de enero, la lluvia de comentarios comenzó y no dejaban de preguntarle que si había recibido la vacuna por ser famoso o cuánto había pagado por ella.

Entre todos resaltó uno que decía "el rico siempre humillando al pobre" y para terminar con las especulaciones el conductor respondió: "Es gratis, sale de los impuestos"

Sin embargo, a diferencia de "Pepillo" Origel, "El Perro" Bermúdez reside en Miami, además de formar parte del sector de adultos mayores.

En Miami, desde el 4 de enero de 2021, la población con 65 años o más, que así lo desee, puede solicitar una cita para recibir la vacuna contra el coronavirus.