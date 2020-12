Y Chabelo... ¿dónde está?

Le gusta decir que comenzó a conducir motocicletas a los 700 años, aunque en redes sociales hay quien calcula que nació en la época prehistórica. Xavier López, el niño eterno, se toma a juego la vida. A menos que se trate de actuar.

Desde hace cinco años que Chabelo vive en el exilio. No se le puede llamar de otra forma a su ausencia en la televisión después de más de medio siglo de interpretar al adulto de pantalones cortos que catafixió su vida a cambio del personaje más longevo del entretenimiento infantil a nivel mundial.

Si es cierto aquello de que la muerte no existe porque la gente sólo muere cuando la olvidan, Chabelo está más vivo que nunca. La culpa es de los memes, pero también de los 2 mil 400 programas de En Familia que condujo de manera ininterrumpida durante 48 años en Televisa. Ningún otro artista ha conquistado a tantas generaciones de niños en toda América Latina.

BIENVENIDOS NUEVOS proyectos, parece decir Xavier.

Su hijo, Javier López Miranda, cuenta que Chabelo está sano, resguardándose del coronavirus entre sus casas de la Ciudad de México y Acapulco. “La verdad tanto a él como a mi madre los tenemos muy cuidados; finalmente, esta enfermedad los tiene en un grupo de riesgo, por eso los estamos protegiendo mucho y están bien ambos, gracias a Dios”, dice en entrevista telefónica.

A sus 85 años, Xavier López vive un retiro alejado de los reflectores. Nunca fue partidario del escarnio de su persona. Ni de nadie. “Él entiende mejor que nadie que, si un artista quiere mantener su vida privada, debe tener la boca cerrada”, asegura el actor y presentador de televisión, Horacio Villalobos, quien además lo conoce personalmente desde hace varios años.

Así de hermético se ha mantenido Chabelo durante estos cinco años de exilio. Pocas cosas se saben sobre su retiro. Sus apariciones en público han sido escasas. Como cuando apareció en Instagram al lado de Luis Miguel en una playa de Acapulco en 2018. En la fotografía, El Sol bebe lo que aparenta ser una cuba y Chabelo prefiere una copa de vino tinto.

“Él me mandó a uno de sus empleados a decirme que me quería saludar. Y fui, le caí a saludarlo, pero luego me fui porque vi con quién estaba y no estuve mucho tiempo”, reveló el actor días después del encuentro. Nunca se supo a qué personaje incómodo se refería.

Actuar no es broma

Quienes lo conocen saben que, en ese cuerpo de estrella de la NBA (mide 1.92 metros), cohabitan dos personas: Chabelo y Xavier López Rodríguez. Así lo percibe Sebastián del Amo, el último director de cine con el que trabajó el amigo de todos los niños.

“Cuando uno lo ve disciplinadísimo frente a la cámara, serio, con esa voz grave que intimida a cualquiera, es difícil imaginarse el proceso por el que atraviesa este hombre para convertirse en el Chabelo que todos conocemos”, recuerda el realizador, quien en 2016 decidió convocarlo para darle un papel en la película El complot mongol (2019).

Los que han trabajado con él aseguran que don Xavier es "bien cábula". Según cuenta Del Amo, durante las filmaciones de la cinta, Chabelo no perdía ocasión en alburear y en jugarle bromas a todos, desde técnicos hasta actores y productores. "Todo el rato está albureando, es bien mal hablado y le encanta cabulear a todo el mundo. Fue muy divertido porque, por un lado, lo veíamos como un señor muy serio, pero de pronto comenzaba a cotorrear".

La confianza es un factor fundamental para que Chabelo se muestre tal cual es. Recuerda Del Amo que algunas personas del equipo de producción quisieron abrazarlo cuando lo vieron llegar al set. "La primera reacción de Don Xavier fue súper seria y súper seca, pero cuando entra en confianza es otra persona".

Donde siempre se muestra huraño es en las contadas entrevistas que ha concedido. Casi nunca se le ve cómodo ante la prensa. Ni siquiera hizo un esfuerzo de empatía cuando le tocó dar entrevistas en la que fue su casa durante tantos años, Televisa. A Adela Micha le dijo "metiche" por preguntarle tantas cosas y a Telemundo le dijo hace un par de años que en Navidad iba a cocinar "unos taquitos de caca y unos huevos de gato".

Le brillaron los ojos...

Si hay algo que ama Chabelo es la actuación. Sin embargo, pocas veces tuvo la oportunidad de interpretar a otros personajes.

“Don Xavier es un grandísimo actor con capacidades histriónicas increíbles”, comenta Sebastián del Amo. “Siempre quise trabajar con él porque los papeles que hizo fuera de Chabelo eran igual o hasta más impactantes. En México, los actores son comidos muchas veces por sus propios personajes, como Mario Moreno con Cantinflas o Germán Valdés con Tin Tan”.

De hecho, en este retiro de cinco años, Chabelo valora muchísimo que algún productor o director le hable para participar en algo que no tenga que ver con su inagotable personaje infantil.

En 2016, Sebastián del Amo tomó la decisión de buscar a uno de sus más grandes ídolos infantiles. Chabelo tenía un año de haber salido de Televisa por “ajustes de programación”, según justificó la empresa. No sin cierto nerviosismo, hizo las llamadas pertinentes para concretar una cita con él. Cuando lo vio, le pidió que por favor se integrara al elenco de El complot mongol (2019). Intentó convencerlo explicándole que se trataba de una gran historia detectivesca basada en la novela negra de Rafael Bernal y le ofreció el papel del Coronel, un personaje diametralmente distinto a todos los que había interpretado en su carrera.

“Cuando le dije: ‘Oiga don Xavier, me encantaría sacarlo del retiro, pero no quiero que haga Chabelo’, literalmente le brillaron los ojos y me respondió: ‘¡Cuenta conmigo, ahí estaré al cien por cien!’”, recuerda Del Amo.

El también director de Cantinflas (2014) y El fantástico mundo de Juan Orol (2012) cree que Chabelo le quitó muchas oportunidades a don Xavier, entre ellas, mostrarse plenamente con su elevado rango actoral en papeles que no fueran infantiles.

Gran muestra de que Chabelo es un actor con disciplina casi castrense es que fue el primero en presentarse al último día de rodaje de El complot… Sólo que ese último día no era cualquier día: era el 19 de septiembre de 2017, cuando la Ciudad de México quedó devastada por el sismo de 7.1 grados Richter. Así que, mientras la capital más grande de América Latina luchaba por salir de entre los escombros, don Xavier se presentaba en punto a su llamado, igual que lo hizo durante tantos años con su programa En familia, que transmitió Televisa durante 48 años todos los domingos.

Don Xavier es, también, un profundo admirador del teatro. Hace un par de años, hizo una de sus pocas apariciones públicas durante la inauguración del teatro de su amigo Jorge Ortiz de Pinedo, en la colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Para muchos fue una sorpresa, ya que no se sabía nada sustancial de Chabelo desde que había salido de Televisa en 2015. Incluso se llegó a rumorar que la inauguración era un pretexto para que diera un anuncio. Pero no fue así. Contrario a todos los pronósticos, los organizadores pidieron que se diera acceso sólo a algunos miembros de la prensa con la condición de que no sacaran cámaras ni grabadoras ni mucho menos que se atrevieran a hacer entrevistas.

En aquel evento, don Xavier se sentía cómodo, saludando a todo el mundo y platicando sobre los grandes retos de hacer teatro en México. Alguno que otro despistado sacó el celular para presumir que estaba con Chabelo y él aceptó de buena gana. Pero en cuanto un periodista se le acercó para tratar de invitarlo a un programa de televisión, se retiró inmediatamente con su esposa, esquivando a la multitud que no paraba de halagarlo.

Chabelo es un hombre que sabe lidiar con la gente. Tan sólo en su programa En familia trabajaban más de 100 personas, lo cual lo convirtió en uno de los conductores más importantes de Televisa, el lugar donde aprendió sus primeros pasos de actuación.

Xavier López dejó todo por la televisión. En su juventud estuvo a punto de ir a la Guerra de Corea con el ejército estadounidense —porque Chabelo es gringo, nació en Chicago en 1935— y hasta estudió medicina, al grado de convertirse en un cirujano de habilidad respetable. Pero nada de eso lo llenaba. Fue hasta que tocó las puertas de Televisa cuando conoció su verdadera pasión. Ahí, en la empresa de Emilio Azcárraga Milmo, comenzó en un puesto conocido como Ejecutivo V: “Ve y trae un refresco”, “Ve y compra las tortas”, “Ve y sirve café”. Ese joven veinteañero jamás se hubiese imaginado que muchos años después, se ganaría un récord Guinness por ser el conductor y actor infantil más longevo de la historia.

"Chabelo es un ejemplo de permanencia y de conexión con el público. Sin embargo y desafortunadamente, su carrera nos demuestra lo mal agradecidas que pueden ser las empresas de entretenimiento con su talento. Porque Chabelo es una pieza importantísima en la historia de Televisa. Que no lo tengan en pantalla es indignante", observa Horacio Villalobos.

"Imagínate dar toda tu vida a una empresa televisiva y luego, de un día a otro, te dan una patada. Y luego como explicación te dicen que cambiaron las reglas sobre patrocinios. ¿En serio no había manera de buscar un segundo modelo de negocios para este señor que hizo tan bien su trabajo y que revivió un horario dominical que antes hubiera sido impensable que funcionara? Es indignante", concluye.

Acciones altruistas

Quien haya visto En familia con Chabelo seguro recuerda una canción: Si los niños gobernaran al mundo / Y en lugar de guerra se ordenara jugar/ La gente tendría sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar.

El compositor de este tema es el argentino Alberto Kreimerman y sabe que, sin Chabelo, esta canción no tendría el mismo significado.

Tras la fundación de su compañía Hermes Music, Kreimerman se enteró que su canción había sido grabada en México por un conocido actor infantil. Poco tiempo después, se encontró a Chabelo en una de sus tiendas y le agradeció por haber seleccionado su composición para el programa. Así nació una entrañable amistad que perdura hasta la fecha.

“Él fue el primero en sumarse totalmente a nuestro proyecto altruista en la Fundación Hermes Music. Fuimos a distintas comunidades indígenas. Chabelo cantó en varios eventos para apoyar nuestra labor. Siempre fue un hombre muy humano, tuvo muchos gestos, como hacerse cargo de sus gastos y cantar para los niños. Él quería ayudar realmente”, dice.

El empresario recuerda una ocasión en la que organizaron un evento en el Zócalo. Chabelo se subió al escenario para interpretar Si los niños gobernaran al mundo con niños nahuas y huicholes, quienes cantaron en sus respectivas lenguas. "Fue un momento muy entrañable porque todos estaban conmovidos con la actuación de Chabelo".

Kreimerman cree que ese carácter humano que caracteriza a Xavier López es una de las principales razones por las cuales Chabelo conectó con tantas generaciones de niños. La sencillez que transmite el personaje, dice, está también presente en la infancia, sin importar la época.

Dadas las crisis sociales que se han suscitado en los últimos años, resaltó la necesidad de tener presente su mensaje incluso en la edad adulta, ya que ha visto con tristeza que aquellos pequeños que escuchaban la canción hace veinte años, han perdido el mensaje con el paso de los años.

"Esos niños eran inocentes, y la vida los fue llevando. Ahora crecieron y tienen su profesión, pero perdieron esa pureza de ser niños. Debemos conservarla, por eso tengo una amistad tan linda con Chabelo: él siente y piensa lo mismo. Si perdemos esa inocencia, se acabó. Lo que nos hace viejos o jóvenes es la ilusión, y él siempre la tuvo. Siempre fue el niño que quería ayudar: ese es el ejemplo que debemos dar a nuestros jóvenes". (Con información de Alma Rosa Camacho)

El adiós de En familia

Aunque En Familia con Chabelo fue el único programa de Televisa que nunca recibió en su historia un llamado de atención de parte de la Secretaría de Gobernación, su final se debió, en gran parte, a un nuevo reglamento del gobierno que prohibía la promoción de “refrescos, botana, confitería y chocolates” en programas infantiles, con el objetivo de no inculcar malos hábitos alimenticios en las nuevas generaciones.

Ese nuevo lineamiento establecido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entró en vigor el 15 de abril de 2014. Un año y 8 meses después, Chabelo presentaba su último programa, el cual era auspiciado mayoritariamente por empresas de ese ramo, como Sonrics, Gamesa, Bimbo, Sabritas y Coca Cola, por mencionar algunos.

Poco antes de la última transmisión de En Familia, el alto ejecutivo de Televisa, Javier Tejado Dondé, aseguró que la nueva regulación de la Cofepris atentaba no sólo contra Chabelo, sino contra todos los contenidos infantiles de la televisión mexicana, ya que ninguno de estos, dijo, tenía posibilidades de sobrevivir sin anunciantes. Además, advirtió que los programas familiares estaban en riesgo ante producciones extranjeras infantiles encabezadas, principalmente, por Disney Channel y Nickelodeon.

“La realidad es que estamos en proceso de quedarnos sin contenidos para la niñez mexicana”, observó en aquel entonces el que fuera vicepresidente de la oficina de información a la Presidencia de Grupo Televisa.