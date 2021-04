Chemoc, el primer superhéroe mexicano

Hace casi 10 años que Eduardo Toledo tuvo la idea de crear un superhéroe mexicano que salvara a la madre Tierra. Chemoc es el resultado: un trabajo a cargo de cuatro programadores, un animador y un ilustrador que además dirige la serie que debutará este 30 de abril en la plataforma en la app Atzwars VR Studio, que produce el contenido.

"Con esta serie quise destacar la protección del medio ambiente, con ayuda de un superhéroe mexicano. Es ahí donde entra Chemoc, el primer superhéroe prehispánico basado en nuestras costumbres y tradiciones, que a través de su fuerza especial protege y salvaguarda la vida existente en la Tierra antes de su total destrucción", explica Toledo.

Esa fuerza lleva por nombre Chiqüin, "es la energía de la madre Tierra que elige a nuestro protagonista para su misión", dice su creador.

La serie de realidad virtual se sitúa en el 2066, "un año en el cual todo va a estar destruyéndose. Parece que es un futuro cercano, aunque no del todo, pero que puede ser una fecha drástica para la historia de Chemoc".

Eduardo Toledo tiene escritas siete temporadas de Chemoc. Y cada una de ellas estará contada por "escenarios", que el público podrá descargar y revisar detalladamente en la app.

"La primera temporada es para conocer la psicología de los personajes: Quiénes son, en qué año están y cuál es el objetivo de Chemoc. Primero lo conoces como un ser común y corriente. Y conforme va avanzando la historia le van entregando los conflictos: ves cómo el Chiqüin lo elige y cómo obtiene el poder de la madre Tierra".

La investigación para la serie requirió de estudios sobre la cultura azteca que guiaron a Eduardo Toledo en el desarrollo de la historia. "Estamos implementando tradiciones: Chemoc es danzante, incluimos la Danza del Venado, los personajes hablan algunos dialectos, como su chamana, que habla náhuatl. Además, me inspiré un poco en el libro La visión de los vencidos, que explica los presagios de los aztecas antes de la colonización de Henán Cortés".

La historia había sido pensada para ser una película, pero Toledo la adaptó para una serie debido a las dificultades económicas y tecnológicas para desarrollar un proyecto de este tipo en cine.

"En México aún estamos en pañales en cuanto a la realidad virtual. Me he topado con mucha gente que me dice que sabe hacerlo y a la mera hora no es así. He perdido tiempo y capital de inversión, me han estafado; realmente me ha pasado de todo. Pero salimos adelante y con este equipo logramos sacar la historia".

El público también podrá adquirir en la página oficial de Chemoc unos lentes 100 por ciento reciclables para vivir la experiencia de la realidad virtual. "Estos incluyen un papel de semilla con cinco huellas ecológicas para que las personas las sigan en casa. Luego de cumplirlas, ese papel semilla lo ponen en una maceta, le echan tierrita y crece una planta", concluye el creador de la serie para todo público.