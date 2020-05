Pato en La casa de las flores, el papel más difícil de mi carrera: Christián Chávez

A través de su caracterización de Pato en la serie La casa de las Flores, en su tercera temporada, el actor Christian Chávez experimentó ser uno de los precursores del origen del Movimiento LGTB+ en el México de los años 70 y principios de los 80.

En charla con El Sol de México, el también cantante informó que Pato está por demás relacionado con Virginia de la Mora, antes Verónica Castro, que en esta ocasión le da vida Isabel Blurr.

Gossip Isabel Burr, la nueva Virgina de la Mora en La casa de las flores

Christian Chávez recuerda que cuando el director y productor Manolo Caro lo invitó a participar en la tercera temporada de La casa de las flores, no lo dudó.

“Pato, es un personaje entrañable que como actor me significó el reto más complicado en mi carrera, pero que creo, al final me ha enseñado muchas cosas. Es un valiente que vive la vida que él decide vivir, después le costará y tendrá que pagar lo que se paga cuando decide tomar su libertad. Definitivamente es un personaje que se escribió para la libertad”.

Añadió que “Pato, vino a romper muchas cosas tanto de la familia de la Mora como ser parte de los cimientos del clamor de los gays en los años 70 que ahora se combina con la época actual, explicándose parte de la vida de Virginia de la Mora, del por qué tomó ciertas decisiones desde su juventud y por qué está en la búsqueda constante del padre de Paulina, que recrea Cecilia Suárez”.

Chávez, argumentó qué fue lo que aprendió de su personaje: “Como actor, nunca había estado cerca de un personaje gay, no había interpretado tampoco que fuera bisexual y que después le llamara la atención la homosexualidad. Y más en la época donde nació en los 70 la homosexualidad. Para mí, realmente fue muy complicado, aunque tenía conocidos que son transexuales y travestis, pero yo nunca lo había hecho, ni lo había explorado.

Celebridades Ximena Sariñana sorprende a sus fans en "La casa de las Flores"

Es verdad, que de alguna forma tenía prejuicios debo de aceptarlo, para mí el haber podido entrar en un personaje en el cual pude comprender los motivos de una persona, así como siente un individuo trans, cómo vive; fue una cosa que me enseñó y me costó como actor romper ciertas cosas, pero creo que de eso se trata de que los proyectos puedan llegar a enseñarte algo y romper con los viejos patrones o ideas que uno tiene, fue lo que más me dejó este personaje”.

Al reiterar Christian que “en La casa de las flores, se muestra en un tono de comedia negra y drama lo que se vivió en el México de los 70 y actualmente se vive; en ambas se cae en los tabús que continúan. Con Pato, se muestran los orígenes de lo que fue la Primera Marcha Gay en México y fue de las personas que se la jugaban para estar ahí, caminando juntos en las calles y exigiendo los derechos que ahora se tienen”, describió.

Al respecto de la tercera temporada Christian dijo que: “Yo puedo decir que esta tercera temporada viene a cerrar muchas dudas, muchas cosas que se habían quedado abiertas desde la primera”.