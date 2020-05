Christian Nodal, el futuro del regional mexicano

Christian Nodal pasó de ser “un güey que iba a sus clases normales como cualquier otro” a uno de los artistas mexicanos más influyentes de la música. Con apenas tres años de carrera, el cantante se ha vuelto un referente internacional. Tan sólo en 2019 la revista Rolling Stone lo definió como “el futuro del regional mexicano”, promesa que ha cumplido cabalmente.

“Se siente bonito todo esto. Yo vengo de Caborca, en el estado de Sonora; es un ranchito, donde no hay ni cines… bueno, ahorita en 2020 ya hay, pero antes no había nada –dice entre risas–. Mis papás han trabajado un montón para poder darnos lo poco o mucho que tenemos. Y antes no teníamos nada, así que ver todos esos cambios se siente machín. Por eso estoy tan agradecido con toda mi gente, porque me cambiaron la vida literalmente”, dice el cantante en entrevista con El Sol de México.

En Spotify su número de oyentes al mes supera los 10 millones, colocándolo como uno de los 400 artistas más escuchados en todo el mundo. Desde su lanzamiento al mundo de la música, sus sencillos se han ubicado número uno en Estados Unidos y México, pero con el sencillo Se me olvidó, que estrenó el seis de marzo la cosa cambió: “Estaba en 12 países y no bajaba del top, entonces yo pensaba ‘¡¿cuándo ocurrió este rollo?!’”.

Parte de su éxito ha tenido que ver con la mezcla de sonidos que incorpora en la música regional mexicana para darle un aire renovado al género: “Puedo sacar una cumbia, una salsa, una canción con unos muchachos que sean de pop, de trap, de toda la música. Pero creo que a final de cuentas Christian Nodal hace el concepto. Y todavía siento que estoy calando mis límites para ver hasta dónde llego o a dónde no”.

Ese concepto lo define el propio cantante como Mariacheño, “porque soy de Sonora y yo crecí escuchando bachata, salsa, orquesta, rock pop, reggaetón. No hay un género que yo diga que no. Simplemente me gusta fluir y meterle esta esencia del mariachi y norteño de Sonora”.

Este estilo lo llevó a que su primer álbum, Me dejé llevar, debutara en el número dos de la lista latina de Billboard, además de ser reconocido en México con dos discos de Platino y uno de Oro y de llevarse un Latin Grammy en la terna de Mejor Canción Regional Mexicano por su tema Probablemente a dueto con David Bisbal.

Pero así como Spider-Man, Christian Nodal sabe que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Siempre he tratado de hacer las cosas sencillas, de hacer buena música, dar lo mejor de mí a mis fans, a mi público, tratar de mejorar como ser humano y encontrar el balance como artista. Fue cosa de años entender eso, que un comentario mío no es nada más un comentario, que se pueden hacer mil cosas y tomarlo de mil maneras”, explica.

Lo cierto es que el cantante ahora tiene un objetivo único: hacer que la música regional mexicana llegue a todo el mundo. “No solamente a un país, quiero que sea mundial porque con el tiempo, por culpa de canciones que son muy tontas o que no tienen ni sentido o artistas que llevaron un concepto a que la gente pensara mal de que todo era ‘fierro, pariente, viejón, voy a matar’, se acabó lo bello del regional. Y siento que ahora está resurgiendo de nuevo”.

Y como parte de su apuesta, Christian Nodal estrenó este viernes AyAyAy!, EP con siete canciones en la que incluye siete temas, donde “vienen ritmos de salsa, dos cuartos que son los que bailamos así –dice mientras se mueve abrazándose y dando briquitos de pierna en pierna–; viene baladas, boleros, le metimos un pedacito de cumbia” y más, dice sonriente en una videollamada desde su casa en Guadalajara, Jalisco.

El álbum es sólo una prueba de lo mucho que Christian Nodal tiene en mente, pues su deseo de expansión va más allá de la música: “quiero hacer mi marca de ropa, mi tequila, mis botas, mis tejanas, quiero hacer una serie, poner mi tienda de tatuajes; un montón de cosas. Estoy en un proceso bien chilo donde estoy calando cosas que jamás había hecho en mi vida y no me imaginaba hacerlas”.

Y a pesar del reconocimiento internacional, Nodal se siente con los pies en la tierra y disfrutar la música que hace es la mayor satisfacción que ahora puede tener: “Siento que ya pasé muchas etapas y ahorita siento que toca dejar que todo fluya, dar lo mejor de mí y que pase lo que tenga que pasar”, finaliza.