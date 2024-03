5 programas de los años 90 que marcaron nuestra infancia

En los 90 y a inicios de los años 2000, el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional emitió varias series que marcaron a toda una generación de menores de edad que ahora son adultos.

Durante aquellos años la programación de Canal Once ofrecía una diversidad de caricaturas con distintos estilos de animación como la tradicional, en 2D, stop-motion o aquellas que utilizaban marionetas.

Regresar a estas series que hoy en día podemos encontrar en internet, siempre nos traerán un recuerdo de cuando llegábamos del colegio y lo primero que hacíamos era prender el televisor para disfrutar las aventuras de los distintos personajes.

Celebridades Estos son los mejores programas de Canal Once en su 60 aniversario

Y aunque estamos seguros de que recuerdas el nombre de más de un programa, aquí traemos para ti las cinco series de los 90 que dejaron una huella imborrable en nuestros recuerdos.

El Diván de Valentina

Cortesía | Canal Once

Esta serie mexicana se estrenó en 2002 y concluyó en 2005. Cuenta con 52 episodios divididos en cuatro temporadas, donde conocemos a Valentina, una niña que, a través de sus experiencias aprende a conocerse y a tomar decisiones importantes de su vida.

Los cuentos de la calle Broca

Cortesía | Facebook: Instituto Politécnico Nacional

Inspirada en la antología de cuentos homónima de Pierre Gripari en 1967, los capítulos de Los cuentos de la calle Broca fueron transmitidos por Canal Once.

Este programaba trataba sobre el señor Pierre y los hijos del señor Said, a quienes les contaba historias llenas magia que más de un niño y niña mexicana recordará.

Aventuras de una mosca

Sin decir ni una palabra, las aventuras de esta mosca nos hicieron reír en más de una ocasión. Esta serie fue estrenada en 1999 y tan sólo cuenta con una temporada con 66 episodios. La serie está basada en el cómic de Lewis Trondheim, cuyo título original es "La Mouche".

31 minutos

Probablemente sean las marionetas más populares de Latinoamérica, pues además del gran humor que maneja esta serie, sus canciones llegaron para ser parte de la actual cultura popular.

31 minutos, que es una parodia del programa de noticias de Chile llamado 60 minutos, se estrenó en 2003 y desde su emisión en televisión presentó personajes entrañables como: Tulio Triviño, Mico el micofono, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño, entre otros.

Zoboomafoo

Los hermanos Kratt y su adorable lémur zoboomafoo. / Cortesía | Facebook: Zoboomafoo

En 65 capítulos muchos aprendimos diversas cosas sobre animales, esto gracias a la ayuda de los hermanos Kratt y su adorable lémur llamado zoboomafoo. Quien al comer una fruta o verdura adquiría la capacidad de hablar e interactuar con el público.

¿Dónde puedo ver la programación de Canal Once?

Si bien alguna de estas series dejaron de ser transmitidas por Canal Once, hay otras que aún puedes encontrar en su página web. Solamente tiene que ingresar a Canal Once, dar clic en el apartado de Once Niños y Niñas e ir a la categoría de Niños y Niñas, ahí encontrarás diversos programas como El Diván de Valentina.

Nota publicada en El Sol de Cuernavaca