Cinta Los minutos negros refleja la violencia de asesino serial

El detective Vicente Rangel (Leonardo Ortizgris), junto a su aprendiz El Macetón (Kristyan Ferrer) tienen una única misión: buscar a un asesino serial de niñas.

Sin embargo, esto no será sencillo sobre todo porque su tarea se desarrolla en medio de un ambiente de corrupción por parte de las autoridades policiacas a finales de la década de los setenta.

Ese es el tema central de Los minutos negros, segundo filme del director Mario Muñoz, adaptación de la novela homónima escrita por Martín Solares.

El filme comenzó su etapa de preproducción al momento de que Muñoz finalizaba su ópera prima Bajo la Sal (2008). Su objetivo principal era retratar problemáticas sociales como los feminicidios, pero también se aborda el tema de asesinatos a periodistas, algo que, lamentó el talento, aún sigue sucediendo.

“Es una película que entre más tiempo pasa más relevancia tiene, la situación que está viviendo nuestro país, América Latina y el mundo, pero hablando específicamente de México en el tema de los feminicidios, la violencia y asesinato a los periodistas, esto no deja de crecer, cada día se mata al menos a 11 mujeres en nuestro país y esa es una cifra terrible, es gravísimo, es doloroso pensar eso y que nos estemos acostumbrando a ello, el interés de participar en esta película era justo poder hablar de eso”, afirmó Ortizgris en entrevista.

Pasó más de una década para poder concretar la cinta, pero al momento de su estreno, ésta no podrá verse en pantalla grande como lo visualizaba el director. “La película se terminó en el momento más crítico de la industria, en el que estaban los cines vacíos, estábamos en la pandemia, no se veía para cuándo y todavía no se ve, porque la taquilla del cine mexicano aún no se recupera, ni la del mundo, entonces uno se ve enfrentado a estas decisiones tremendas de decir: ‘¿qué hacemos con la película?’, si seguimos esperando al cine podría no verse nunca, podrían pasar más años porque ahorita es un momento donde las películas salen y pierden porque todos los gastos no se recuperan”, comentó Muñoz.

“Es una pena que esta película no vaya a salir en cines o pantallas públicas donde la gente se respira con otras personas porque siento que es una película que al salir del cine hay mucho de qué hablar, comentar, mirarse a los ojos y cuestionarse: ‘¿qué es lo que está pasando con nuestra sociedad?’”, expresó el protagonista.

Pero el que no vaya a cines comerciales no significa que el público no tendrá acceso al proyecto, que recorrió distintos festivales nacionales e internacionales, incluso el año pasado ganó tres premios Ariel en categorías como Mejor Diseño de Arte, Vestuario y Coactuación Masculina.

“Estas alternativas de streaming que te piden la cinta y se ve en exclusiva en su plataforma tienen sus pros y sus contras porque todos hacemos cine porque queremos que se vea ahí, pero es un momento en donde también tienes que dar gracias que hay un lugar donde se pueda ver, donde la gente lo pueda encontrar, que sea accesible”, sostuvo Muñoz.

“Finalmente quedará en una plataforma que no es menor, agradezco y qué bueno que sea así, pero yo sigo pensando que el cine se tiene que ver en los cines, es una experiencia colectiva y ya veremos qué piensa la gente de la película y espero les guste”, agregó Ortizgris.

El director confesó que la negociación económica con ViX+, plataforma que adquirió el proyecto y lo tiene disponible en su contenido, logró recuperar la inversión realizada y eso lo ayudará a invertir para su siguiente trabajo.

“Las plataformas cuando te toman una peli para hacerla exclusiva te ofrecen un trato que sí te deja salir a flote, eso a nosotros nos ha dejado muy tranquilos para poder invertir en el siguiente proyecto y queremos seguir viviendo de esto.

“Ahora las pelis tienen una duración inesperada, antes la veías en el cine y desaparecían, no las volvías a ver, ahora las películas tienen vidas muy largas. Me siento tranquilo, contento y emocionado que por fin pueda verla porque es una película hecha para la audiencia”, finalizó el director.