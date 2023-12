Cinta Tótem, de la directora Lila Avilés, competirá en los Independent Film Spirit Awards

“Tótem”, el aclamado segundo largometraje de la directora y guionista Lila Avilés, quien debutó en 2018 con “La camarista”, fue nominado en los Independent Film Spirit Awards en su 39 edición, informó la distribuidora Cine Caníbal en un comunicado.

Competirá como Mejor Película con títulos como “Anatomy of a Fall”, de Justine Triet; “Godland”, de Hlynur Pálmason; “Mami Wata”, de C. J. Obasi y “The Zone of Interest”, de Jonathan Glazer.

La ceremonia de premiación se realizará el próximo 25 de febrero de 2024 en Santa Mónica, California, "honrando a lo mejor del cine independiente producido en el año 2023, eligiendo a sus nominados debido a su visión única, tema original y provocador, y diversidad frente y detrás de la cámara", detalla el texto.

La cinta ganadora del Ojo a Mejor Largometraje Mexicano en el 17 Festival Internacional de Cine de Morelia, se estrenó en 150 salas de todo el país el pasado 30 de noviembre, y muestra la decadencia de una familia a través de los ojos de “Sol”, una niña de siete años pasa el día en casa de su abuelo ayudando con los preparativos de una fiesta sorpresa para su padre, quien vive ahí y padece una enfermedad terminal. Poco a poco todo comienza a volverse más caótico, fracturando los cimientos familiares.