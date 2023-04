Zendaya sorprende a todos en el Coachella 2023 con temas de "Euphoria"

El Coachella 2023 sigue dando sorpresas y momentos inolvidables. Y es que no es para menos ya que artistas de alto calibre como Gorillaz, Blink 182 y BLACKPINK están llevándose los mejores momentos por la calidad de sus espectáculos e invitados, como Bad Bunny en Gorillaz.

Durante el segundo fin de semana del festival en California, la icónica protagonista de “Euphoria”, Zendaya se presentó junto a Labrinth para interpretar "I´m Tired" y “All for Us” que salen en la famosa serie de HBO.

Fue en el clímax de la canción “I´m Tired”, cuando Zendaya apareció con un corset rosa y su habitual cabello suelto. Al momento de aparecer, la multitud gritó y se emocionó ya que la serie de "Euphoria" ha marcado la vida de muchos, tanto por su actuación como los temas que aborda.

Zendaya es una joven actriz que está alcanzando rápidamente la fama. Tan sólo el año pasado la joven de 26 años, ganó el premio Emmy a Mejor Actriz Principal por su papel como Rue Bennet, una adolescente adicta y protagonista de "Euphoria", premio que ganó cuando tenía 24 años convirtiéndose en la actriz más joven en obtener dicho galardón.





Zendaya en el Coachella. Foto: AFP





"Solo quiero decir que mi mayor deseo para Euphoria era que pudiera ayudar a curar a las personas. Solo quiero dar las gracias a todos aquellos que han compartido su historia conmigo", dijo Zendaya en su discurso al recibir el premio.

Además, no le va nada mal económicamente, según Los Ángeles Times, Zendaya está ganando cerca de un millón de dólares por capítulo, cifra que sólo ha ganado el elenco “Game of Thrones”, Nicole Kidman y Reese Witherspoon en la cinta “Big Little Lies” o Elisabeth Moss en “Shining Girls”, aunque también recordada por su papel como Peggy en Mad Men.