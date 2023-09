Coco: un festival para recordar celebra la tradición mexicana

Casi 150 artistas sobre el escenario, música, actividades recreativas, proyección de cortos, películas y un desfile de alebrijes fluorescentes forman Coco: Un Festival para Recordar, mismo que se presentará por primera vez en México, el 3 y 4 de noviembre, en la Plaza México.

Sandra Echeverría y Omar Chaparro serán los conductores del evento y los encargados de ir presentando el show de cada uno de los artistas invitados, entre los que destacan Natalia Jiménez, Pedro Fernández, Eugenia León, Sofía Garza, Oskar Jiménez, MYST y el Ballet Folklórico de México.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Es una experiencia inmersiva, un viaje al mundo de los muertos para celebrar a nuestros ancestros y será un espectáculo que transformará la Plaza México en el mundo de Coco, esta cinta que fue un hit internacional y que habla de nuestras tradiciones del Día de Muertos y este mundo de vivos y muertos”, afirmó Echeverría en entrevista.

“Todo esto estará mezclado con música tradicional mexicana, mariachi en vivo, orquesta, incluso se proyectará la película Coco; habrá también un video mapping gigante con un altar de muertos interactivo”, agregó.

La dirección del festival estará a cargo de Felipe Fernández del Paso, diseñador de producción, escenógrafo y escritor; mientras que la parte musical correrá a cargo de Chacho Gaytán.

Echeverría aprovechará el escenario para presentar nueva música, así como algunos temas del regional mexicano, luego de su presentación en el Arre Festival, a inicios de septiembre.

Cultura Proyectan secretos del inframundo teotihuacano en el arranque de la Munic 2023

“No ha sido fácil (presentarse como cantante) porque es ir tocando puertas, pidiendo oportunidades, demostrando, empezar de cero y es un mundo muy machista.

"El regional mexicano es de muchos hombres, mucho más que mujeres y basta con ver este tipo de festivales (Arre) donde habemos muy pocas mujeres dentro de un mundo completamente de hombres, ha sido complicado, pero vamos creciendo día con día”, expresó la ex protagonista del remake de La Usurpadora.

En otros proyectos, la actriz que dio vida a Jade en El Clon (2010) adelantó que, para cerrar su año, próximamente comenzará con la grabación de un sitcom para Sony. Esto representa una gran oportunidad para desarrollarse en el género de la comedia.

“Después de María Félix, que fue una biografía muy dramática, esto es ahora totalmente distinto, me encanta la comedia y me encanta que me vean como una actriz de comedia, es un reto diferente y divertido, además viene más música, estoy por lanzar un dueto con la cantante española Jennifer Rojo del tema “¿Quién lo diría?”, dijo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También comenzará con la elección de nuevas canciones para lanzar un álbum inédito, posiblemente a inicios del próximo año.

“Queremos que sea algo como recordar la nostalgia de la música del pasado, inspirándome en cancioneros mexicanos”, finalizó.