Conquista The Killers al Foro Sol: se entregan en cuerpo y alma a 65 mil personas

La banda The Killers, formada en 2001 en Las Vegas, conquistó a los 65 mil asistentes que se dieron cita este viernes en el Foro Sol, con quienes compartieron durante casi dos horas algunos de sus éxitos, entre ellos Somebody told me, Read my mind y Spaceman.

De entre los tonos color azul que iluminaba el escenario se reflejaron unas siluetas, el público estremeció; de inmediato salió el líder de la agrupación, Brandon Flowers, pasadas las 21:00 horas.

Comenzó a escucharse ligeramente su voz, sin embargo, guiado por las notas del tema My Own Soul’s Warning la energía del anfitrión cambió.

Bastó una explosión de confeti y fuegos artificiales para que el público comenzara a saltar, mientras que los gritos se unificaron y retumbaron el recinto.

“Damas y caballeros, hermanos y hermanas, chilangos… ¡estamos vivos!”, dijo en español Flowers.

La emoción del también tecladista de estar en tierras aztecas se proyectó en cada momento del show y no sólo eso, también mostró su humildad al invitar a un joven a tocar la batería en el tema Reasons.

Flowers lo vio cerca de la valla que limitaba el perímetro entre el público y el escenario, pidió al equipo de seguridad que lo apoyaran a llegar al entarimado; primero los guardias se equivocaron de joven, hasta que el anfitrión dio más referencias de a quién se refería.

Roberto fue el seleccionado. Pelo corto, con un pantalón holgado y una sudadera con el logo de la banda fue su vestimenta.

Se colocó detrás de la batería y sorprendió al grado de, al finalizar, recibir una ovación de parte de los asistentes, quienes unieron sus voces en una sola al exclamar su nombre.

Roberto no desaprovechó la oportunidad y se tomó una selfie con los músicos.

Fueron dos pantallas gigantes colocadas en vertical en los extremos del escenario los que acompañaron al grupo integrado por Flowers y Mark Stoermer, Ronnie Vannucci Jr. y Dave Keuning, así como una pantalla de back que proyectó algunos gráficos y colores sólidos que transitaron entre el azul, verde, rosa, morado y rojo.

El tema Runaways estuvo acompañado de imágenes de diferentes carreteras que conducían a una puesta de sol en el horizonte y en Read my mind lució el video de un cielo cubierto con algunas nubes, esto hizo contraste con la letra “K” iluminada que colocó la agrupación al filo del escenario.

“Muchas gracias, México”, expresó el artista.

Shot at the night, All these things that I’ve done, Shadowplay y Dying breed completaron el setlist.

En la parte visual no defraudaron, ya que en temas como Human y The man se acompañaron de confeti y pirotecnia.

La agrupación cerró con broche de oro al cantar Jenny was a friend of mine.

“Gracias por hacer esto posible. Gracias a ustedes por venir y dejarnos hacer lo que nos gusta”, finalizó el baterista Vannucci.