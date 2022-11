Corona Capital 2022: 10 bandas que no te puedes perder del festival

El Festival Corona Capital 2022 está a la vuelta de la esquina y si fuiste de los afortunados que tiene un boleto debes saber que habrá bandas muy importantes de la industria musical que debes ver sí o sí.

Este festival, orientado a la música en inglés, celebrará su edición número 12 y se llevará a cabo el 18, 19 y 20 de noviembre. Estamos seguros que este evento tocará algunas de tus fibras más intensas, ya que escucharás canciones de tu adolescencia, pasando por tu primer amor, hasta grupos que escuchaban tus papás.

Así que si disfrutas del indie, el post punk, la música electrónica y el grunge, este festival es para ti, es por eso que en El Sol de México te queremos recomendar algunas bandas que seguro te hará vivir algunos momentos inolvidables dentro del evento.

My Chemical Romance

Uno de los headliners y de las bandas más esperadas del festival es My Chemical Romance. Esta agrupación encabezada por Gerard Way, saltó a la fama con su disco Three Cheers For Sweet Revenge donde venían éxitos como Helena, I'm Not Okay y Thank You for the Venom. Sin duda uno de los álbum insignia del movimiento emo.

Posteriormente el disco The Black Parade los hizo cambiar de giro, de lo emo viraron hacia un sonido ópera rock. Welcome to the Black Parade y I dont love you, son las canciones insignia de este disco que marca una nueva pauta muscial de la banda.





Cigarretes After Sex

Esta agrupación de Texas formada en el 2008, es amada por sus fanáticos debido a ese sonido sensual, lento y marcado por una voz oscura y sentimental de Greg González. Esta banda se engloba dentro de los géneros dream pop y shoegaze y sus canciones han salido en series como The Handmaid's Tale y The Rain.

Actualmente sus canciones más escuchadas en Spotify son Apocalypse, Sunsetz y K. todas de su disco homónimo. Así que esta es una opción ideal para ir con tu pareja o con ese ser que quieres conquistar.





Arctic Monkeys

Una de las bandas más famosas del cartel. Ese agrupación se ha vuelto famosa en un inicio por su disco Favourite Worst Nightmare del 2007, justo en la ola de agrupaciones indie. Canciones como Brainstorm, Teddy Picker, Fluorescent Adolescent y Old Yellow Bricks son amadas por sus fanáticos.

Sin duda, una de las bandas más esperadas y por las que los fans arrasaron con los boletos.





Paramore

Esa banda insignia del movimiento indie y emo, sorprendió a todos ya que no se esperaba que una banda emblemática de la adolescencia de muchos, pudieran venir a México. Es por eso que esperamos que en este Corona toquen canciones como Crushcrushcrush, Decode, Ignorance y Monster.

Con un singular estilo teen rock, Paramore cautivó a muchos por la rudeza y el romanticismo en sus temas que hacían alusión a problemas que vivían las personas en una etapa tan complicada como lo es la adolescencia.





Yeah yeah Yeah´s

Discos como Fever to Tell, Show yor Bones e It´s Bitz, son algunos de los álbumes que más han marcado la vida de muchos fanáticos de la banda. Con canciones como Maps, Pin, Turn into, Cheated Hearts. Zero y Heads Will Roll, esperamos que la banda liderada conformada por Karen O Nick Zinner y Brian Chase nos sorpenda en el festival.





Foals

Esta banda, no muy conocida para algunos, es una agrupación imprescindible para aquellos que siguieron la ola indie del 2007-2008.

Su disco Total Life Forever fue el parteaguas para que esta banda saltara a la fama. Con un estilo único, la banda logró romper el paradigma y presentó una propuesta única, Spanish Sahara, con un sonido suave pero íntimo logró conmover nuestros corazones; Miami es un tema más movido, sin embargo el juego de percusiones hacen bailar hasta el más serio. Una propuesta que no te puedes perder del Corona Capital.





Jamie XX

Jamie XX es un DJ conocido por formar parte de la famosa banda The XX. El también productor musical, destaca por sus mezclas de house, hip hop y dance, hecho que podemos ver en las sesiones como Boiler Room en los que ha participado.

Si lo tuyo es el baile y la música electrónica Jamie XX es para ti. Este personaje es invitado frecuente del festival por lo que puede que ya lo hayas escuchado, sin embargo, este Dj es un prodigio de la música y sin duda te sorprenderá con su propuesta musical.





Liam Gallagher

Uno de los exmiembro de la famosa banda Oasis, y que seguramente tocará algunas de los éxitos de dicha banda a pesar de la pésima relación que mantiene con un su hermano Noel Gallagher.

For What It's Worth, Once.Wall Of Glass, Why Me? Why Not, y One Of Us son algunas de las canciones que esperamos escuchar y que nos transportarán a otra dimensión.









Kim Gordon

Si bien Kim Gordon es conocida por ser integrante de Sonic Youth, su carrera debe definirse como algo aparte de dicha banda, ella, recuperando mucho de su experiencia de esta banda legendaria, ha compuesto algunos de los temas más usados pero románticos que hemos escuchado.

Si lo tuyo es mover la melena y la nostalgia del grunge, shoegaze y el no wave, seguramente escucharás Murdered Out, Grass Jeanes y por qué no, éxitos de Sonic Youth.





Miley Cyrus

La artista que sin duda sorprendido a todos. Mejor conocida por su papel de Hanna Montana, Cyrus ha conquistado a todos por temas como Party in the U.S.A, Prisioner y Angels Like You.

Miley cuenta con más de siete álbumes de estudio y su estilo combina el rock, pop y el hip hop, una gran artista que hará bailar a todos en el escenario principal del Corona Capital 2022.