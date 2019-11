Corona Capital recuerda su historia con exposición

Unas botas y unos tenis llenos de lodo trajeron recuerdos y anécdotas a los fans que visitaron el museo del Corona Capital. 10 Capítulos sin fronteras.

Las memorias regresaron a ese 2014, donde el festival y las presentaciones de Massive Atack y Jack White se vieron interrumpidas por una tormenta eléctrica que, literalmente, inundó la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y convirtió al día siguiente este espacio en una zona llena de lodo que parecía un campo de batalla.

“En el 2014, se demostró que ni una tormenta eléctrica o un catastrófico lodazal detendrían a la gente, a las bandas y al festival. México dejó claro que la pasión por la música puede más que cualquier obstáculo”, se lee en la bienvenida que da uno de los nueve stands colocados en este museo.

Cada uno de ellos, retrataba con imágenes, música, objetos alusivos y una breve descripción las nueve ediciones que el Corona Capital ha tenido desde 2010, cuando inició este encuentro musical que tuvo como headlines a Pixies e Interpol, banda que este año repite su participación.

El público se tomaba fotos en estos stands que fueron ambientados con el arte de cada edición. El póster con el cartel de ese año hacía recordar a quienes andaban de paso: “¡No mames! Cuando vino Queen of the Stone Age. ¡Fue el mejor!”, aseguró emocionado un chico veinteañero a su grupo de amigos cuando pasó por el cuarto que recordaba la edición de 2013, donde también estuvieron presentes los Arctic Monkeys, Phoenix, The XX, Blondie y Vampire Weekend.

En el museo Corona Capital. 10 Capítulos sin fronteras, también contó con una tienda especial donde el público encontró pines, playeras y stickers del festival, así como un vinilo edición especial que incluía diez éxitos de bandas que han sido parte del festival, como Franz Ferdinand, Interpol, Wild Beasts, LCD Soundsystem, Air, The XX, New Order, Artic Monkeys, The Kooks y Sofi Tukker; además de una cerveza diseñada especialmente para este encuentro musical.