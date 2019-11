El Corona inicia lento en su segundo día

Con lente oscuro o descansando en las áreas con pasto. Así lució el inicio del segundo día de actividades del Corona Capital 2019.

El público que llegó desde las 14 horas no parecía muy atraído por asistir a los escenarios donde The Front Bottoms, Brutus y Kero Kero Bonito abrieron actividades en e de e segundo día.

Fue hasta la presencia de Car Seat Headrest que la multitud comenzó a congregarse. Su sonido alternativo puso a algunos rockeritos a mover el cuerpo, mientras algunos curiosos se detenían a escuchar.

No pasó lo mismo con Kurt Vile, pues el público que estaba en la parte media prefirió tomar asiento para escuchar su música. Uno que otro coreaba sus canciones, pero muchos prefirieron revisar su teléfono o recobrar energías antes de otra presentación.

El escenario Doritos volvió a revivir cuando Sofi Tukker subió. Las luces de colores y los llamativos colores envolvieron a los asistentes que estaban en la parte más cercana al escenario. Mientras que el público detrás seguía los beats Batshit, Best Friends Playa grande, un remix de Bomba Estéreo, con el que pusieron el toque en español al festival.

Los sonidos electrónicos se sumaron al ritmo de Two Feet, que en el escenario principal dio una cátedra de beats y visuales psicodélicos durante una breve presentación en la que recorrió algunas canciones como BBY, Quick Musical Doodles y Had Some Drinks.

Para este segundo día del Corona Capital, se espera la presencia de 95 mil asistentes, quienes disfrutarán del debut en México de Billie Elish, así como el regreso a nuestro país de Keane e Interpol, quienes son los estelares de esta décima edición.