Crear vínculos es la belleza de comunicar con música: Timo

El grupo colombiano Timø se enorgullecen de que los fans puedan identificarse con sus letras, tal como a ellos les ha sucedido con artistas como John Mayer o Coldplay, en quienes se han inspirado.

“Siempre nos ha encantado que ellos no saben qué pasa en nuestra vida, pero a través de sus letras me siento conectado con ellos, con su música y la vibra de la canción. Ahí está la belleza de todo, no sirve hacer música si no hay gente que se sienta relacionada con la belleza de ello”, dijo Andrés Vásquez uno de los tres integrantes del grupo que tras más de tres años en la escena musical presenta su primer material discográfico.

Conformado también por Alejandro Ochoa y Felipe Galat, el trío comparte su primer disco, el cual se compone de 16 canciones de su autoría, ocho de ellas son sencillos lanzados previamente, y el resto completamente inéditos.

Este material, que estará listo en los próximos meses y cuyo título darán a conocer previo al lanzamiento, incluye colaboraciones con compositores como Cali (de Cali y El Dandee), Santiago Cruz, Jorge Villamizar (de Bacilos) y Nabález.

Timø se presentará en Querétaro, Puebla, Guadalajara, Monterrey y CdMx.