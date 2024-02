The Bad Batch, ¿cuándo se entrena la tercera temporada?

The Bad Batch tiene novedades, pues la tercer temporada de la serie animada de Star Wars ya tiene fecha oficial de estreno, además de un avance el cual luce ha generado muchas expectativas entre sus fans.

Luego de la aparente muerte de Tech, las aventuras de la "Fuerza Clon 99" mejor conocidos como el "Lote Malo", no han terminado pues su nueva aventura consistirá en rescatar a Omega la cual fue capturada por el Imperio Galáctico. Si estás comiendo ansias, no te preocupes, pues ya está a la vuelta de la esquina el estreno de la tercera y última temporada.

Doble Vía Disney demanda a un pequeño autolavado: lo acusa de plagiar Star Wars

La tercera temporada de The Bad Batch llegará el próximo 21 de febrero, así fue anunciado en su trailer, donde se puede ver el regreso de personajes icónicos como Rex y la sorpresiva aparición de Asajj Ventress. Además de estos personajes también se puede ver a Darth Sidious rodeado de una tropa clon élite.

Cabe mencionar que The Bad Batch ha sido una extensión de Clon Wars, además de tener distintas conexiones con otras épocas de la historia como The Mandalorian.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Star Wars (@starwars)

La tercera y última temporada contará con 11 capítulos, los cuales saldrán cada miércoles desde el 21 de febrero, llegando a su fin el próximo 1 de mayo.

Dave Filoni, productor ejecutivo de Star Wars: The Bad Batch, ha supervisado el andar de esta exitosa serie del mundo creado por George Lucas, su participación ha sido fundamental en el desarrollo de series como The Clone Wars, Rebels, The Mandalorian y Ahsoka.

¿Dónde puedo ver The Bad Batch?

La serie animada de Star Wars, The Bad Batch, la puede ver en la plataforma de streaming Disney+, ahí podrás disfrutar de la todas las temporada, además de todo el contenido del mundo de George Lucas.