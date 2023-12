Marvel despide a Jonathan Majors: ¿qué pasará con el personaje de Kang?

Marvel tendrá que buscar un nuevo villano para su actual fase de películas, después de que se informara sobre el despido de Jonathan Majors, el actor que interpretaba al antagonista principal con el personaje de Kang.

La Saga del Multiverso verá cambios en sus planes después de que la llamada “Casa de las Ideas” decidiera despedir a Majors, una vez que fue encontrado como culpable de los delitos de agresión imprudente y acoso en un juicio por violencia doméstica celebrado en Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con portales especializados como Deadline, representantes de Marvel ya han hecho oficial que Majors no seguirá en más proyectos del llamado Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) después de conocerse el veredicto.

Gossip Venom 3 con Tom Hardy reanuda rodaje tras huelga: es el último baile y estamos de vuelta

En el plan principal, el personaje de Kang sería el villano principal para las fases 5 y 6 del MCU, algo parecido a lo que sucedió con Thanos en la llamada Saga del Infinito que culminó con Avengers: Endgame.

También se tenía entre los planes la película Avengers: La Dinastía de Kang, que, como su nombre de indica, iba a estar centrada en el personaje realizado por Majors. Los reportes indican que, tras la decisión, el proyecto ahora solo es conocido como Avengers 5.

Los planes lo iban a tener unido a Marvel hasta por lo menos el 2027 cuando la Fase 6 llegue a su final con Avengers: Secret Wars, además de que se esperaba que tuviera participaciones en varios de proyectos que están por llegar para cimentarlo como el villano principal.

Ya el proyecto de Avengers: La Dinastía de Kang había sufrido algunos cambios desde que se dio a conocer el arresto de Jonathan Majors a finales de marzo pasado.

Primero se esperaba que la película fue dirigida por Destin Daniel Cretton, pero dejó el proyecto por otros compromisos. Posteriormente, tuvo que cambiar de escritor principal y se nombró a Michael Waldron.

Hasta el momento no se tiene conocimiento si otro actor ocupará el papel de Jonathan Majors como Kang o si Marvel modificará todos sus planes y buscará un nuevo villano en su cartera de personajes.

Jonathan Majors a su salida de la corte de Nueva York en donde recibió el veredicto en su contra. Foto: AFP

Las apariciones de Jonathan Majors en Marvel

Marvel presentó a Jonathan Majors como el gran villano de sus nuevas fases y de su Saga del Multiverso en su primera aparición ocurrida en la serie de “Loki” en 2021, donde tomó el papel de “Aquel que permanece” una de las variantes de Kang.

Posteriormente, otra de sus variantes apareció en Ant-Man y la Avispa: Quantumania, en donde fue el villano principal y se presentó una escena con un sinfín de sus variantes. Volvió para la segunda temporada de la serie de Loki en este 2023, aunque el final de la serie dejó en el aire el destino del personaje.

Jonathan Majors con esto perdió el último gran papel que le quedaba en su carrera después de que se diera a conocer su arresto y las acusaciones en su contra.

El 2023 planteaba ser el año de despegue de la carrera de Jonathan Majors al aparecer en Quantumania de Marvel y en Creed III con buenas críticas sobre su personaje. Incluso se pensó que podría ser nominado en la temporada de premios por su papel en Magazine Dreams una cinta estrenada en el festival de Sundance y celebrada por la crítica, la cual actualmente se encuentra congelada y no se sabe si estrenará al menos en plataformas digitales al también estar en control de Disney.

Jonathan Majors is Kang.



This Friday, witness him in Marvel Studios’ #AntManAndTheWaspQuantumania. Get tickets now: https://t.co/D2YhBxEO4j pic.twitter.com/Zg7MQmBQVz — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2023

Publicado originalmente en El Sol de Puebla