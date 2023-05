Cuestionario Proust: Nathan Galante

Nació en Tijuana, Baja California, en un barrio conocido por su alto nivel de delincuencia. A pesar de ello, logró descubrir su pasión por la música. Escribió su primera canción en cuarto grado y después de terminar la escuela secundaria, decidió no ir a la universidad porque quería dedicarse de lleno a este arte. Con una voz ranchera tradicional, pero con un toque fresco y moderno, comenzó a tocar a los 18 años y se prometió a sí mismo que algún día un artista grabaría sus canciones.

¿El principal rasgo de tu carácter?

Yo creo que la disciplina, porque ese es el plus que se une a la inteligencia y el talento para que las cosas salgan bien.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

El equilibrio entre el amor, la salud y el dinero. Cuando eres económicamente estable, cuando tienes al lado a una persona que te quiere y tú la quieres y cuando tienes salud, esa es la combinación perfecta de la felicidad.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Que soy muy olvidadizo. Por ejemplo, tengo que hacer algo y digo: Sí, ahorita lo hago… Y ya no lo hago porque se me fue el tiempo o me enfoqué en otras cosas. Me distraigo mucho y eso si no me gusta.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Yo creo que la envidia de las personas, como el hecho de que las personas no puedan enfocarse en su vida y se tengan que meter en la de uno, porque se ven reflejados en la vida de uno y en lo que uno logra… Eso no me gusta de la gente.

¿Y tu gran miedo?

La verdad es que no… No le tengo miedo a nada, más que a la oscuridad, porque cuando estaba chiquito y me quedaba a oscuras, muchas veces lloraba por horas y me quedé traumadillo. Pero fuera de ahí, nada más.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Me siento feliz y con muchas ganas de hacer todo, de romper los récords y de llegar a las metas que me estoy proponiendo, digamos que competitivo.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No soy mucho de esas cosas… No sé ni mi carro, eso sería lo más extravagante que he comprado, aunque creo que no lo es tanto.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La lealtad. Yo creo que no deberían de darle tanto valor o tanta importancia, porque más bien debería ser una obligación ser leal, ¿me explico? Creo que no debería ser motivo de festejo, porque así debería ser y listo.





¿La persona viva a la que más admiras?

Yo creo que está difícil, es un problema… Voy a poner Horacio Palencia, porque no se me viene nadie más a la cabeza, la verdad. Admiro a Horacio porque a pesar de los años ha sabido mantenerse vigente como compositor, aparte de que es una muy buena persona, pues se sigue manteniendo humilde a pesar de todos los éxitos que ha logrado.





¿Y qué persona viva te inspira más desprecio?

¿Honestamente? Ninguna. No tengo tiempo de despreciar a nadie, porque son energías negativas que no estoy dispuesto a tener en mi vida.

¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Utilizo mucho la frase de “mis respetos” y “nombre, bye”.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Honestamente siento que la mentira es muy humana. No estoy diciendo que esté bien mentir, pero en mi caso yo recurro a la mentira cuando

cuando la verdad puede ser un poco incómoda para algunas personas… Muchas veces mentir es mejor opción que decir la verdad.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La lealtad y la palabra, porque la palabra de un hombre es lo que más vale, porque si como hombre no tienes palabra, honestamente nadie te va a tomar en cuenta, vas a perder credibilidad y para mí la credibilidad es lo más importante que hay.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

El amor. Yo creo que la manera que tiene una mujer de amar es lo más bonito que existe, porque las mujeres se desviven mucho, son mucho más sentimentales, mucho más emocionales, pasionales, etcétera.





¿Quién es el gran amor de tu vida?

Mi prometida, porque es la mujer con la que me voy a casar y la mujer con la que quiero compartir el resto de mi vida y hacer una familia.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Cuando me dijeron que tuve mi primer número uno en Billboard y que me convertí en el compositor más joven en tener un número uno ahí.





¿Qué talento te gustaría tener?

Yo creo que hablar varios idiomas… No sé si sea un talento eso, pero la facilidad para aprender idiomas, eso sí me gustaría tener.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Que soy muy enojón.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

El tener seis números uno en Billboard seguidos, a mis 22 años.

¿Dónde te gustaría vivir?

Honestamente, no sé dónde, pero sí sé que me gustaría una casa cerca de un bosque o si pudiera dentro de uno donde haya muchas montañas y árboles, para que me que me brinden paz y relajación a la hora de escribir… No sé dónde existan ese tipo de paisajes, pero cuando lo descubra pues ahí va a ser.





¿Cuál es tu bien más preciado?

La guitarra con la que empecé, todavía la tengo en Tijuana.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con Juan Gabriel, porque era completo, algo que ahora no es muy común y no cualquiera lo puede lograr, me refiero a ser compositor, cantante, director, arreglista y productor, honestamente ya he hecho todo eso a mis 22 años, entonces yo creo que con él.





¿Tu pasatiempo favorito?

Pues antes de romperme la pierna era jugar fútbol, seguramente cuando vuelva a estar al cien volver a jugar fútbol.





¿Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, qué sería?

Yo creo que reencarnaría en otra persona que quisiera escribir canciones, en otra persona que quisiera ser compositor y el mismo amor por escribir canciones que yo.





¿Cómo te gustaría morir?

De ninguna manera me gustaría morir, pero me gustaría que cuando me muera ya haya logrado la mayoría de las cosas que en vida quise lograr.

¿Tienes un lema?

Sí, ahorita uno de mis favoritos es: Malas decisiones, malos resultados. Porque si tomas una decisión errónea, por consecuencia vas a tener un resultado malo, es decir que las cosas no te van a salir como las tenías planeadas.