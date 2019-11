Daisy Jopling pasa de la música clásica al rock

Mientras el mundo se conmocionaba con la música inglesa de bandas como The Beatles, Pink Floyd o The Who, una muy joven Daisy Jopling repasaba con su violín el universo de la música clásica en su casa en un campo de Inglaterra.

“Mis papas escuchaban música clásica occidental y tenían la idea de que esta música era buena para los niños, entonces no escuchaba nada más. Crecí en un lugar rural, sin televisión, un escenario un poco idílico, tuve una infancia increíble pero cerrada en ese aspecto, entonces cuando finalmente me mude Nueva York me di cuenta que quería crear mi propia música”, relata Jopling.

Cansada de tocar las mismas piezas musicales “que millones de personas han tocado de la misma manera”, la violinista se enfrentó a un panorama más diverso sobre la música y “empecé a escribir mi propia música, comencé a tener fans que decían ‘wow ella toca el violín, tiene toda esta música, ella debería de tocar The Who”.

Así fue como la cantante tuvo un primer acercamiento a la agrupación y un poco a desgano hizo caso de lo que le pedían, y la sorpresa que se llevó fue “cuando me adentré a escuchar su música, sentí una conexión tan especial, había empezado un poco escéptica y después me enamoré, me di cuenta de que esa era yo a pesar de que yo no las compuse, y no es exactamente lo que mi familia estaba esperando que hiciera”, bromea Jopling.

Las influencias clásicas de los ingleses, las letras y el resultado en general de la música de The Who impactó tanto a Daisy, que decidió dedicar todo un disco a la agrupación, reinventando canciones de la banda como Behind blue eyes o Baba O’Riley, con una atípica música instrumental.

“Creo que The Who sin letra es muy divertido, disfrute muchísimo la grabación de este disco, la música habla por sí misma sin letra”, afirma y añade que este trabajo lo realizó al lado del guitarrista mexicano Felipe Souza quien la acompañará en el concierto que presentará en la Ciudad de México el 22 de noviembre en Alboa, Mundo E.

Para la inglesa, el país ocupa un lugar muy importante en su corazón. “Mi esposo y yo estamos enamorados de México, y siempre hemos dicho que si tenemos que vivir en un lugar ahí sería, es para mí un lugar increíble, claro que la comida y la gente es maravillosa pero o que más me gusta a mí es que es espectacularmente artística, su cultura, la arquitectura, el día de muertos, es un lugar muy creativo, la gente juega con el arte”.

Con emoción la violinista comenta, “¡No puedo esperar para verlos!”, además en el concierto estarán prensentes Sols, “una banda increíble de Julia Zenteno, y mis músicos con los que he tocado por todo el mundo que son increíbles”, finaliza.