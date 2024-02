Da’Vine Joy Randolph va rumbo al Oscar por papel en Los que se quedan

LOS ÁNGELES. La actriz Da'Vine Joy Randolph ha ganado todos los premios importantes de esta temporada por su papel secundario en Los que se quedan, pero insiste en que no da nada por sentado ante la inminencia de los Oscar.

Randolph, que da vida en ese drama ambientado en los años 70 a una cocinera y madre afligida que se queda atrapada en un colegio durante las vacaciones de invierno, consiguió su más reciente victoria este domingo en los Spirit Awards del cine independiente.

Después de haber ganado un Globo de Oro, un Critics Choice Award, un BAFTA y el SAG Award, entre otros, ahora parece preparada para el Oscar a la mejor actriz de reparto, que se entregará en dos semanas.

“Para mí ha sido un momento realmente surrealista y poderoso ver cómo los sueños se hacen realidad uno a uno”, dijo la actriz entre bambalinas en esta gala que premia a películas de bajo y medio presupuesto, celebrada en la ciudad californiana de Santa Mónica.

“No espero nada. No apuesto por nada. Solo estoy aquí presente, y cada una (de las entregas de premios) me sorprende. No doy nada por sentado”, aseguró. “Respecto a los Oscar no lo hago, la verdad. Sólo estoy feliz de que me inviten al recinto. Ni más ni menos”.

Randolph, de 37 años y criada en Filadelfia, es una actriz de teatro con una carrera sobresaliente, que asistió a la escuela de arte dramático de Yale después de dedicarse inicialmente al canto clásico y a la ópera.

Tras su paso por Broadway y el West End, ha aparecido en la gran pantalla junto a estrellas como Eddie Murphy en Mi nombre es Dolemite y Robin Williams en Un loco suelto en Nueva York.

Pero ha sido Los que se quedan, del director Alexander Payne, la que ha impulsado a Randolph a la élite de Hollywood, con pocos o ningún experto apostando contra ella en los Oscar.

La película opta a cinco premios de la Academia, incluido el de mejor película. Paul Giamatti, coestrella de Randolph, también es un firme candidato al mejor actor.

“¿Qué espero? No lo sé”, bromeó la actriz tras ganar el Spirit Award. “El proceso ha sido precioso. Ha sido un momento realmente genial”.

Vidas pasadas, gana como película del año

El drama “Vidas pasadas” de Celine Song se llevó dos de los premios principales: Mejor Película y Mejor Dirección; American Fiction conquistó los galardones a Mejor Guion y Mejor Actuación Protagónica para Jeffrey Wright.

Pero la película más premiada fue “Los que se quedan”, que se llevó las categorías Mejor Actuación de Reparto para Da’Vine Joy Randolph, Mejor Actuación Revelación para Dominic Sessa y Mejor Fotografía.

La francesa Anatomía de una caída ganó el premio a mejor película internacional, categoría en la que también competía la cinta mexicana Tótem de Lila Avilés.

Four Daughters ganó el premio a Mejor Documental y el galardón a Mejor Ópera Prima fue para Mil y uno de A.V. Rockwell.

En el rubro de televisión destacó Beef, que ganó como Mejor Serie y Ali Wong como Mejor Actriz Principal. Además Kevin Montreal Wooden un actor sordo de 10 años por su participación en The Last of Us.

Las películas con presupuestos superiores a 30 millones de dólares no se tienen en cuenta para los Film Independent Spirit Awards, por lo que es una de las pocas galas de este año en la que “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, no pudo dominar el palmarés.