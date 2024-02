Las joyas cinematográficas que nos traerá Hollywood en 2024

2023 fue el peor año para el cine de Hollywood que yo recuerde en mucho tiempo. Y aunque este será un año marcado por la salida de varias secuelas, también podremos ver otro tipo de historias como las de Guy Ritchie, quien tiene una habilidad especial para hacer películas que simplemente funcionan, independientemente de la frecuencia con la que reciclen el mismo truco (la comedia de gánsteres y el thriller existencial serio).

Y aunque quizás cuenta con el peor título del año, veremos si en The Ministry of Ungentlemanly Warfare el cineasta es capaz una vez más de infundir material increíblemente trillado con su característica energía inquieta.





Otras películas de gran presupuesto incluyen Argylle, dirigida por Matthew Vaughan; Imaginary, una nueva película de terror de Blumhouse sobre un osito de peluche coercitivo dirigida por Jeff Wadlow; y Ballerina, una película de acción protagonizada por la excepcional Ana de Armas como asesina.

Civil War, la nueva película de Alex Garland, tiene una premisa convincente: en un futuro distópico, los periodistas viajan a través de unos Estados Unidos devastados por la guerra, pero Garland seguramente lo asesinará con su mano dura del tamaño de una Estatua de la Libertad.





https://youtu.be/aDyQxtg0V2w?si=WTW_o01LAYtpWZGU





Luca Guadagnino, uno de los grandes autores del siglo XXI, nos trae Challengers, la película que más espero. Si bien no suena exactamente emocionante (un drama romántico ambientado en el mundo del tenis), su enfoque de múltiples géneros ha sido inventivo e idiosincrásico, elegante sin sofocar las resonancias de los artistas y el medio.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre bandas de culto

Otro excelente cineasta, aunque sus obras son casi diametralmente opuestas a Guadagnino en afecto y tono, la versión de Eli Roth del videojuego Borderlands (protagonizada por Cate Blanchett) que promete ser un juego cinematográfico de ciencia ficción.





¡Secuelas, secuelas, secuelas!

En principio, no hay nada de malo en una secuela. A veces es maravilloso volver a los mismos escenarios y personajes. Pero muchas secuelas tienen poco mérito estético.

Las secuelas que pueden justificar derrochar en palomitas de maíz y choc-top incluyen Kingdom of the Planet of the Apes, después de War for the Planet of the Apes, una película destacada de 2017. Bad Boys for Life de 2020 rejuveneció la serie y, en la parte posterior. De esto, estoy interesado en el ingeniosamente llamado Bad Boys 4.

La otra secuela importante que seguramente generará dinero es Joker: Folie a Deux, una secuela musical de Joker. ¿Por qué es esto un musical? ¿Entonces podrá coprotagonizar con Lady Gaga? Joaquin Phoenix regresa como el personaje principal, descarnado y hilarante, y está dirigida nuevamente por Todd Phillips. Los productores debieron quedar tan impresionados con el baile de Phoenix durante la primera parte que decidieron darle más oportunidades.





https://youtu.be/JNYIM0wl3wA?si=kmT47_RUxY1xkrgv





También hay una nueva película de Alien, Kung Fu Panda 4, un nuevo Godzilla vs. Kong, Mi Villano Favorito 4, un nuevo Un lugar en silencio, un nuevo Señor de los Anillos, un nuevo Rey León, Sonic the Hedgehog 3 y Un nuevo Mad Max.

Con diferencia, las dos secuelas más extrañas que se estrenarán son Beetlejuice 2 y Gladiator 2. Si Napoleón proporcionó pruebas irrefutables de que Ridley Scott ya pasó su mejor momento, convirtiendo una historia épica en lo que parecía una película para televisión tediosa, entonces sería difícil argumentar que Gladiator 2, que no fue solicitado, es muy prometedor. En cualquier caso, probablemente generará muchísimo dinero.

Beetlejuice de Tim Burton tampoco pedía a gritos una secuela. La original estaba protagonizada por Geena Davis y Alec Baldwin en la cima, y Michael Keaton en su mejor momento para robar escenas, y consolidó la reputación de Burton como el maestro de Hollywood de los cuentos de hadas extravagantes y caprichosos. Pero no hay nada en la narrativa que sugiera la necesidad del regreso de estos personajes: se les debería haber permitido yacer muertos en el cementerio.





https://www.youtube.com/watch?v=QMDHt5eZhv8





Viaje de nostalgia

Beetlejuice 2, por supuesto, continúa el impulso de Hollywood para capitalizar propiedades antiguas al atraer a las nuevas generaciones y al mismo tiempo retener a los fanáticos originales.

Lo mismo puede decirse de Beverly Hills Cop: Axel F, la cuarta de la serie protagonizada por Eddie Murphy como Axel Foley, y la primera desde la decepcionante tercera película de 1994. Ghostbusters: Frozen Empire se estrenará en 2024, otra nueva Cazafantasmas. película (aparentemente dos en la década de 1980 no fueron suficientes).





No necesitamos otro superhéroe

Después del exceso de la última década y media, se están estrenando pocas películas de superhéroes (la huelga del SAG puede tener algo que ver).

Madame Web, que sigue a la heroína adyacente a Spiderman, se parece a muchas otras tonterías pretenciosas de superhéroes, pero está protagonizada por dos actores fuertes: la atractiva y discreta Sydney Sweeney y la fascinante Dakota Johnson. Parece que vale la pena ver Kraven the Hunter y, si eres fanático de las películas de Venom, entonces Venom 3 es algo a tener en cuenta.

Si te sientes subversivo, puede que valga la pena echarle un vistazo a The People's Joker, cuya proyección, tras su estreno en Toronto, fue cancelada por problemas con los derechos de autor, algo comprensible para una película que enfrenta a un Joker transgénero contra un Batman fascista.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Otras películas notables que no son de superhéroes incluyen Trap, de M. Night Shyamalan; Wolfs, un nuevo thriller protagonizado por George Clooney y Brad Pitt; y la película de gánsteres de Barry Levinson Alto Knights, protagonizada por Robert De Niro desempeñando papeles duales como jefes de la mafia en competencia (¿qué más puede hacer De Niro?), flotando en Hollywood desde la década de 1970.





* Profesor de Comunicaciones y Medios de la Universidad de Notre Dame, Australia.