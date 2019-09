Diego Luna lleva El Día Después al Hay Festival

Diego Luna llegó al Hay Festival Querétaro para presentar su iniciativa El Día Después, que nació tras advertir polarización y violencia en la pasada época preelectoral, y que ha ido evolucionando para divulgar las distintas realidades que tiene el país.

La charla, celebrada en el Teatro de la República, se caracterizó por los temas políticos y sociales, inquietudes del actor y director de cine. Y es que uno de los objetivos de la iniciativa es promover la ciudadanía y la participación social en México.

"Qué bonito ver un teatro lleno, es un mensaje de esperanza, quiere decir que el público se está quedando algo", refirió.

Detalló que la iniciativa, en la que participan el editor y fundador de la editorial Sexto Piso, Diego Rabasa; el melómano y periodista, Rulo y diversos colectivos y organizaciones de la iniciativa privada, gira en torno a un tema mensual, con el que buscan visibilizar los retos y pendientes que tiene el país.

Estos temas se acompañan de cortometrajes documentales, el primero de ellos, sobre desaparecidos, trata de sensibilizar a la población sobre este fenómeno que sufre México.

“Si les doy las cifras, pues son datos fríos que tal vez no les digan nada, pero si les cuento su historia (de los familiares de desaparecidos) y cómo viven su sufrimiento, tal vez sus temas, se vuelvan sus temas”, externó “el charolastra” a la concurrencia.

Habló además del tema de la impunidad y corrupción en el país, lo cual, lamentó, empieza a normalizarse.

Al tocar este tema, el actor abundó sobre la fama que le ha dado su carrera y que refleja en gran medida el tráfico de influencias que se vive en la sociedad mexicana. "La realidad es distinta cuando hay fama. Quieres hacer fila en el cine y el gerente te dice: ¡¿Cómo vas a fila?! Pásate a ver tu película". Y uno se acostumbra a eso".

Además, habló respecto a su participación en la serie "Narcos", en la que interpreta al famoso capo, Felix Gallardo.

“En particular con la serie Narcos México, me costó mucho trabajo aceptar, me llevó tiempo, pero cuando me reuní con el productor, con Eric Newman, empezamos a hablar y a discutir de cómo se había contado la historia en Estados Unidos. Para mí era importante que se reflejara la responsabilidad de todos, no este cuento de buenos contra malos, de cómo está involucrado el poder”.

Al final, Luna tuvo retroalimentación con los presentes, quienes pidieron al activista consejos para mover conciencias. Entre los proyectos que le compartieron a Luna estuvieron el rescate del Río Querétaro, la detención de la gentrificación en el Barrio de San Francisquito y el rescate de valores colectivos.