Festival de Sundance llega a CDMX; todo lo que debes saber

Desde hace 40 años el Sundance Film Festival se ha dedicado a proyectar y difundir lo mejor del cine independiente de Estados Unidos y, recientemente, de otras partes del mundo. Su alcance y éxito han sido tales que en el último lustro el festival ha abierto extensiones de sus muestras cinematográficas en Londres, Hong Kong y Taiwán.

Este 2024 todo está listo para que Ciudad de México se convierta en la extensión de este proyecto para América Latina, con el próximo arranque del Sundance Film Festival CDMX, que se llevará a cabo del 25 al 28 de abril.

Se trata una selección de 12 largometrajes, entre documentales y ficción, de los cuales 10 formaron parte de la última edición y dos de la penúltima. Además de que se proyectarán seis cortometrajes mexicanos de las últimas cuatro ediciones del mismo encuentro; y se organizarán paneles sobre el séptimo arte.

Gossip Godzilla y Kong se apoderan de la taquilla; cinta recaudó 194 mdd en su fin de semana de estreno

“Para nosotros ir a México en las siguientes semanas será muy importante, los cineastas podrán conectarse con productores y distribuidores. Es realmente interesante construir y hacer aún más profunda esa relación entre nosotros y México, así como hacer más sólida la oportunidad de encontrar nuevas películas y continuar descubriendo”, dijo Eugene Hernández, director ejecutivo del Sundance Film Festival, en conferencia.

¿Qué películas proyectará el Sundance Film Festival CDMX?

El Sundance Film Festival CDMX abrirá con Frida, de la directora Carla Gutiérrez. Frida es una animación documental sobre la vida y la obra de la más famosa pintora mexicana. También se presentará el documental Love Machina, del cineasta Peter Sillen, sobre la construcción de un humanoide al que se planea transferir, con Inteligencia Artificial, la conciencia de una pareja para perpetuar su amor.

Destaca también el filme 20 Days in Mariupol, que bajo la dirección de Mstyslav Chernov, ganó el Óscar a mejor documental en 2024, al registrar las primeras semanas de la invasión rusa a Ucrania. De la cartelera del Sundance Film Festival CDMX también formará parte Going Varsity in Mariachi, de Sam Osborn y Alejandra Vasquez, que refiere a los populares concursos de mariachis que acontecen en Texas, especialmente en el ambiente escolar.

Hilo con todas las películas que se estarán exhibiendo en Sundance Film Festival CDMX 2024 en salas seleccionadas de @Cinepolis 🧵: pic.twitter.com/mfO0IJRxMH — ana⁴⁴ (@anapau_villa) April 2, 2024

En ficción, se presentará con la actuación de René “Residente” Pérez, In the Summers, la cual cuenta la historia de dos hermanas que pasan un complicado verano con sus padres, un filme que fue galardonado con el Gran Premio del Jurado de este año. A esta se le sumará Your Monster, de Caroline Lindy, que narran a la vida de una actriz desesperada que encuentra de nuevo su sentido y su voz con la ayuda de un monstruo que vive en su armario.

Otras cintas que forman la programación son Malú, del director Pedro Freire; Love Lies Bleeding, de Rose Glass; Daughters, de Angela Patton y Natalie Rae; Skywlakers: A Love Story, de Jeff Zimbalist. Igualada, de Juan Mejía; Agent Of Happiness, de Arun Bhattarai y Dorottya Zurbó. Así como los cortos, obras de los mexicanos Gabriel Herrara, Selma Cervantes, Carlos Lenin, Xóchitl Enríquez Mendoza, Aria Covamonas y Gerardo Coello Escalante. Todas disponibles en los complejos cinematográficos de Cinépolis.

México, el punto de encuentro del Sundance Film Festival

Tras recordar que la relación entre México y el Sundance Film Festival se remonta a aproximadamente una década, con algunas colaboraciones dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia, Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, remarcó la intención de volver a la Ciudad de México y esta extensión del festival en un punto de encuentro para las audiencias, cineastas, productores y nuevas generaciones.

Ramírez dijo que se está buscando que los cineastas de esta primera edición puedan asistir a presentar sus propias películas; además de que se están terminando de agendar paneles que hablarán sobre el quehacer cinematográfico, óperas primas y producción audiovisual.

Gossip Timothée Chalamet interpretará a Bob Dylan en biopic

¿Donde será el Sundance Film Festival CDMX?

Con 80 funciones programadas para un estimado de cinco mil asistentes, las sedes del festival son los Cinépolis Diana, Satélite VIP, Perisur VIP, Miyana VIP y Mitikah VIP. Los boletos estarán a la venta a partir del 15 de abril, con un costo de 105 pesos en salas tradicionales y 210 pesos en VIP. La programación y horarios se puede consultar en la página de Cinépolis.