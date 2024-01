Oscar 2024: dónde ver las películas nominadas

No todos tuvieron el tiempo o la motivación para ver las mejores películas del año, ya sea por trabajo o por estudios, muchos no tuvieron la posibilidad de hacerlo. No obstante, acá te vamos a contar en qué plataformas podrás ver las películas que fueron nominadas por la Academia.

Hoy por la mañana, la Academia dio a conocer la lista de nominaciones en su 96a edición de los Premios Oscar, el cual reconoce a las mejores películas que salieron a la luz en 2023.

La película más reconocida fue "Oppenheimer", pues obtuvo 13 nominaciones al Oscar, la película que narra la historia de cómo se creó la bomba atómica en Estados Unidos, cumpliendo con las expectativas que había generado.



La otra película que se llevó los reflectores fue “Pobres Criaturas”, del director Yorgos Lanthimos, dicha cinta fue reconocida por la Academia con 11 nominaciones.

“Los Asesinos de la Luna” de Martin Scorsese, fue la tercera película más reconocida, la cual tuvo 10 nominaciones al Oscar, esto sin mencionar la participación del Director de Fotografía mexicano, Rodrigo Prieto.

"Barbie" quedó desplazada al cuarto lugar dentro de las nominaciones, la cinta de Greta Gerwig sólo alcanzó 8 postulaciones, cuando se esperaba que tuviera contienda mano a mano junto a "Oppenheimer"

A todo esto, ¿dónde se pueden ver las todas las películas que fueron nominadas por la Academia?, te contamos a continuación:

Oppenheimer: Se puede rentar en Amazon Video o Apple TV+

Barbie: HBO Max

La sociedad de la nieve: Netflix

Spider-Man: a través del Spider-Verso: HBO Max

Guardianes de la galaxia Vol. 3: Disney+

Los asesinos de la luna: Apple TV+

Apple TV+ Nyad: Netflix

Netflix Maestro: Netflix

Netflix Elementos: Disney+

Disney+ Resistencia: Star+

Star+ Golda: Prime Video

Prime Video La memoria infinita: Netflix

Netflix Había una vez un estudio: Disney+

Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia: Star+

La última tienda de reparaciones: Disney+

Cabe mencionar que “Pobres Criaturas” por ahora sólo se encuentra en salas de cine, no obstante, se espera que en algún momento llegue a una plataforma de streaming, ya sea a Disney+ o Star+, pues la película fue elaborada por Fox Searchlight.