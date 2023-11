EDC 2024: todo lo que tienes que saber de la décima edición del festival

El festival Electric Daisy Carnival, mejor conocido como EDC cumplirá una década de vida el próximo 2024.

Este evento realizado para todos los fans del dance y la música electrónica en México promete ser una edición especial para conmemorar su existencia desde 2014.

Aunque los organizadores de EDC aún no publican el line up oficial del festival, en redes sociales ya se especulan algunos nombres de los Djs más esperados como SKRILLEX, Fred again y Hardwell.

¿Cuándo será el EDC y cuál es el precio de los boletos?

El EDC se llevará a cabo en a partir del viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de febrero de 2024 en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con su página oficial, habrán distintos rangos de precios desde el acceso general hasta los boletos con beneficios exclusivos:

Abono general 3 días: 3 mil 480

Abono general 1 día: mil 200

Comfort pass 3 días: 5 mil 012

Comfort pass 1 día: mil 700

Citibanamex Plus 3 días: 6 mil 444

Citibanamex Plus 1 día: 2 mil 200

Para conmemorar la trayectoría del EDC, los organizadores han anunciado que durante los tres días del festival se presentarán exponentes de las escenas techno, psytrance, house, hardstyle, bass, EDM y ritmos latinos.

Además, habrá un espectáculo de fuegos artificiales, juegos mecánicos, instalaciones de arte masivas y más de 100 performers.