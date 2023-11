Nuevo cartel del Corona Capital 2023: ¿qué bandas se suman y cuáles cancelaron?

La edición de este año del festival Corona Capital está a la vuelta de la esquina, y a menos de dos semanas, el cartel tuvo importantes modificaciones, pues varias bandas cancelaron su participación y otras se añadieron al line up.

El evento que se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, informó desde sus redes sociales sobre dichos cambios, los cuales causaron revuelo entre los fans.

¿Qué bandas se añadieron al cartel del Corona Capital?

Desde su cuenta oficial de X, el Corona Capital informó que siete nuevos artistas y bandas se presentarán el fin de semana del festival en sus escenarios, los cuales te presentamos a continuación:

Major Lazer

Chromeo

Suki Waterhouse

Just Mustard

Cassia

Sueco

Busty and the Bass

Busty and the Bass tendrá lugar el viernes 18 de noviembre, mientras Chromeo y Sueco están contemplados para el sábado 19, en el caso de Major Lazer, Cassia, Suki Waterhouse y Just Mustard, se presentarán el domingo 20 de noviembre.

¿Qué bandas cancelaron su presentación en el Corona Capital 2023?

Los cambios del line up del Corona Capital 2023 incluyeron la salida de otras agrupaciones y artistas que miles de asistentes esperaban poder disfrutar.

Ben Howard

Sofie Royer

NF

JAWNY

Fletcher

Esto disgustó a varios fans que esperaban ver sobre todo a NF y Fletcher, e incluso compararon la situación con lo que ocurrió en el festival de metal Hell & Heaven, en el cual alrededor de 20 bandas cancelaron su participación.

¡Estamos muy cerca de disfrutar cada segundo en #CoronaCapital23!🏙️

"Yo solo quería ir por NF y Fletcher; menos mal no compré boletos y me ahorraré una lanota" y "Se van 4 y entran 7... Vengaaaaaa! Mis Chromeo de TLV", son algunos cometarios que hicieron los fanáticos de la música ante el drástico cambio en el cartel del festival.

Del mismo modo, en redes sociales se empezaron a ver varios comentarios de asistentes que buscan vender sus boletos debido a la cancelación de grupos, aunque otros más están entusiasmados por los nuevos artistas.