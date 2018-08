Edwin Luna convertido en uno de los jueces más importantes de La Academia

Edwin Luna se ha convertido en uno de los jueces más importantes de La Academia, reality show que se ha ganado la atención del público gracias al talento que desbordan los concursantes, sus historias de lucha y por supuesto, todo el alboroto que causan a lo largo de la semana en sus clases de canto, actuación, baile y más.



Pero el vocalista y líder de La Trakalosa de Monterrey superó expectativas y al igual que los concursantes, él también hace algunos años intentó ingresar por esa puerta para ser un concursante más, ahora sus opiniones acertadas y sobre todo técnicas, han dejado con la boca abierta a más de uno, quienes están atentos a los consejos y críticas de este músico mexicano.

“Sí, hace algunos años quise entrar en La Academia pero no me quedé, si me dolió pero mira, esos golpes son los que te hacen más duro, ahí te decides si sigues por alcanzar tus sueños o mejor te dedicas a otra cosa, yo no dejé que algunos fracasos me apartaran de la música y por eso entiendo a cada uno de estos jóvenes”, explicó.

Feliz con la vida, pues para él, en estos momentos toda la buena suerte está alineada a su favor y se refleja con su participación en La Academia y el nacimiento de su pequeña, fruto de su unión con Kimberly Flores.

“Para mí es un bello momento, estoy super contento con La Academia, es un proyecto muy distinto a lo que yo he hecho en mi carrera con La Trakalosa, así que muy agradecido que se me haya presentado la oportunidad, cuando me invitaron me emocioné muchísimo, dije qué buena onda, si una vez no entré como concursante, ahora lo hice por la puerta grande y eso se lo agradezco a Dios y al público”.

Cuestionado sobre si ya tendrá uno o varios favoritos para llegar a la final, Edwin sólo dijo que para él hay tres que seguro lo harán, “pero no te puedo dar nombres, eso el público también lo irá descubriendo domingo a domingo, porque hasta para nosotros es una sorpresa saber quién se está yendo cada domingo, unos mejoran mucho de un concierto a otro y hay quienes se están quedando en su zona de confort y al final eso no les va a ayudar”, expresó.

Sobre su popularidad, dijo que es cierto que aparecer en televisión le ha cambiado la vida, pues ahora mucho más gente se le acerca para pedirle un autógrafo, “antes el único motivo era por mi música, pero ahora muchos me dicen que me ven en la televisión y que les gusta cómo les hablo a los muchachos, me piden que me acerque y les dé más y mejores consejos”, señaló.

Por último, se dijo sorprendido por el talento que cada uno de los concursantes tiene y ha presentado al público, “al principio debo de reconocer que yo también tuve mis dudas, el primer concierto no fue muy bueno para la mayoría, pero ahora ya sé que el casting fue muy bueno y todos tienen mucho talento, estoy en pláticas con uno o dos de estos jóvenes, pues también son compositores y tal vez si me dejan, grabe alguna de sus canciones, ya leí ciertas letras y son muy buenas”, aseguró.

También recomendó a los concursantes explotar al máximo estos tres o cuatro meses que van a estar dentro de la escuela de alto rendimiento, “tienen que vivirlo y aprovecharlo de buena manera, convertirse en una esponja y absorber todos los consejos que sus maestros les dan, ellos también son muy buenos, a mí me hubiera gustado un consejo de esos, pero yo aprendí a base de trancazos”, expresó con risas el cantante, “a mí como a muchos nos tocó irnos por la libre que es más pesado, ellos van por la de cuota, que aunque es más rápida, es también mucho mejor”, señaló.

Sobre sus presentaciones, aseguró que toda la semana se la pasa ofreciendo conciertos y cumpliendo con la agenda de trabajo, aunque reconoce que empresarios le han pedido más fechas, debido a su éxito en la televisión, “yo también debo de aprovechar eso, pues al igual que ellos, el reality ya tiene fecha para terminar y a todos nos van a cambiar las cosas allá afuera, me gustaría que cuando salieran pudiera reunirme con algunos de ellos y cantar en alguno de mis conciertos”, finalizó.