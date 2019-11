Eiza González recibe premio Star Award en Festival de Los Cabos

Eiza González va contra corriente, ella asegura que cualquier "no" en su carrera, se convierte inmediatamente en un impulso que la lleva a perseguir con más necedad aquello que le han negado. Así, después de haber protagonizado diversas telenovelas juveniles en México, la actriz tomó la decisión de irse a formar como actriz a Estados Unidos y eso la ha llevado a escenarios que nunca imaginó.

"Ha sido un proceso interesante para mí, cuando yo empecé no había un diseño de carrera, era como pensar en qué era lo más viable para poder trabajar y a esa edad tenía hambre de empezar a trabajar simplemente porque amaba el arte pero cuando fui creciendo me di cuenta de que había opciones, de qué puedes interpretar, qué puedes ser", explicó en el marco del Festival Internacional de Cine de los Cabos en donde recibirá el reconocimiento a Internacional Star Award.

El trabajo de Eiza comenzó a tener frutos, y comenzó a formar parte de diversos proyectos, como la serie dirigida por Robert Rodríguez From dusk till down y la película nominada a los premios Oscar Baby Driver, con la que se le abrieron las puertas a más trabajos, y en cada uno de ellos ha tenido en mente no representar de forma indigna, la identidad latina.

"Casi todos los personajes que tomó no tienen nada que ver con mi nacionalidad, al final del día yo tengo que hacer cosas con las que pueda dormir en paz y para mi es importante hacer personajes que sean muy diversos, trato de no tomar personajes que no nos van a representar, y es una pelea porque todavía hay muchos estigmas en la gente que como actriz lo único que puedo hacer es no hacer esas cosas que van a seguir haciéndolos vigentes".

Por eso, ha dejado claro que "no quiero deshacerme de ser latina, o sea ya lo soy, pero no veo a Alicia Vikander diciendo su nacionalidad, yo no pienso que si soy mexicana solo puedo hacer papeles de mexicana porque los americanos pueden hacer de británicos, de australianos".

La actriz también aseguró que es importante que la cultura en el país cambie, pues desde su punto de vista entre mexicanos no existe el apoyo necesario para los artistas que presentan su trabajo en el extranjero, y recordó la ola de críticas que le llovieron en su aparición en los Premios Oscar, así como los comentarios negativos a los mexicanos que participaron ahí.

Sobre la posibilidad de verla en las pantallas en producciones mexicanas, la actriz aseguró que "no me ofrecen muchas películas en México, me ofrecen mucha televisión y es complicado por el tiempo, pero estoy abierta, el proyecto tiene que ser algo que no haya hecho anteriormente, me gustaría poder hacer más cosas aquí, sobretodo para volver un rato", asegura.

Para el próximo año, su agenda ya se encuentra llena. "Empiezo con Bloodshot, con Vin Diesel y Guy Pierce, no puedo decir mucho porque a penas vamos a pemezar pero vamos a venir a eso, después Godzilla vs. King Kong, después The Gutang clang, luego I care a lot en donde la gente va a ver una parte distinta de mí, Paradise Hill la estamos promocionando ahorita y tengo She is missing que sale en una semana".