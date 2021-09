El actor Stanley Tucci prepara un libro de recetas de cocina

SAN SEBASTIÁN. Es uno de los actores secundarios más reconocibles y carismáticos del cine estadounidense y antagonista del director español Alejandro Amenábar en su primera serie de ficción, La fortuna, basada en el caso Odyssey.

"Seas un actor de reparto o protagonista, lo importante es ser honesto con lo que estás haciendo y comprometido con los otros actores, asegurarte de que estás contando la historia completa y no solo la tuya, no intentar presumir o destacar, simplemente atenerte al tono la historia y contarla", dijo sobre su manera de afrontar cada trabajo.

Si en su opera prima como director ya dejaba ver su pasión culinaria, ahora acaba de ganar un Emmy por la serie documental Searching for Italy, en la que recorre su país de origen explorando sus rincones y recetas menos conocidas y está a punto de publicar el libro Taste: my life through food.

"Es un libro de memorias en el que recopilo momentos significativos de mi vida contados desde el prisma de la comida, cómo crecí, lo que comía y cómo eso ha afectado mi vida", señala el actor.

Sostiene que la pasión gastronómica le viene de familia y no tiene reparo en admitir que lo suyo es "obsesión". En su perfil de Instagram suele subir recetas que prepara él mismo. El año pasado, durante el confinamiento, compartió un vídeo grabado por su mujer, Felicity Blunt, en el que mostraba cómo preparar un buen Negroni. Tuvo más de un millón de vistas.