El internet es brutal: Will Smith reaparece en México tras bofetada en los Oscar

El célebre actor Will Smith afirmó que las redes sociales pueden ser muy "violentas" y que se mantuvo un año alejado de ellas, debido al incidente que protagonizó en la entrega número 94 de los premios Oscar, cuando propinó una polémica cachetada al comediante Chris Rock.

Luego de protagonizar uno de los momentos más incómodos de 2022, el actor estadounidense ha vuelto a hablar sobre lo acontecido aquella noche cuando se levantó de su asiento, subió al escenario y golpeó a Rock en el rostro.

"El Internet puede ser brutal, feroz, y refleja la brutalidad que hay en nuestros corazones... Si conectamos más en el amor, creo que las tecnologías se pueden transformar", aseveró el intérprete de "El Príncipe del Rap" desde tierras mexicanas durante el encuentro de líderes del mundo, "México Siglo XXI", organizado por la Fundación Telmex en la Ciudad de México.

Will Smith también habló sobre el proceso de levantarse después de una caída, como la que tuvo en los premios Oscar de 2022: "Debes tener la capacidad de recuperarte de tus errores ….porque en la vida serán muchos".

El actor también aconsejó a los becarios rodearse de gente positiva y que alimente sus metas, para que alcancen sus objetivos como, según afirmó, él lo ha hecho durante toda su carrera.

😍 Hablando español, y conviviendo con sus fans, el actor #WillSmith arranca su participación en el encuentro México Siglo XXI.



📷 Belén Eligio

¿Cómo fue el momento en el que Will Smith abofeteó a Chris Rock?

Fue el 28 de marzo de 2022, cuando durante la ceremonia de los premios de la Academia, Will Smith hizo acto de presencia junto a su esposa Pinckett Smith, esto debido a que él se encontraba nominado a la categoría de Mejor Actor, de la que finalmente resultó ganador.

No obstante, antes de recibir la estatuilla, ocurrió el famoso percance durante la presentación del premio al Mejor Documental, en la que el encargado de entregar esta estatuilla fue el comediante Chris Rock y quien aprovechó la oportunidad para hacer la broma a la esposa de Will Smith, en alusión a la alopecia que padece y que le ha provocado una pérdida sustancia de su cabello.

La burla hizo salirse de las casillas a Will, quien se paró de su asiento y se dirigió al escenario para golpear a Chris y luego decirle que no mencionara a su esposa de ninguna manera, un acto que creó millones de interacciones y opiniones en todo el mundo, pero ahora ha sido esta declaración de la persona cercana a la mismísima Jada, la que no ha dejado muy bien parado a su esposo.