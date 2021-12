El juego del calamar va por los Critics Choice Awards

La serie coreana que rompió récord de audiencia en todo el mundo, El juego del calamar, hizo historia al convertirse en el primer show en lengua no inglesa en ser nominado en la categoría de Mejor Serie Dramática en los Critics Choice Awards.

El protagonista Lee Jung-jae, también fue considerado en el rubro de Mejor Actor de Drama y para completar su hazaña, obtuvo una postulación más como Mejor Serie en Idioma Extranjero.

El juego del calamar, narra una cruda historia sobre cientos de personas con problemas económicos que aceptan una invitación para participar en un juego, quien gana se lleva un premio millonario, pero los que van quedando fuera arriesgan más de lo que están dispuestos a dar.

El drama coreano tendrá como contendientes a Evil, For all mankind, The good fight, Pose, This is us, Yellowjackets y Succession.

Es precismente Succession la serie que más nominaciones obtuvo, con ocho, aborda la historia de la familia Roy, dueña de un conglomerado de medios y otras empresas. El patriarca Logan Roy prueba a sus hijos para ver hasta dónde son capaces de llegar por ocupar su lugar.

A diferencia de años pasados, en esta ocasión ni Brian Cox, en su papel de Logan el líder de la familia Roy, ni Jeremy Strong, como Kendall Roy, el hijo que reta al padre, fueron considerados en la categoría de Mejor Actor.

Pero sus colegas Nicholas Braun, Greg, el primo pobre al que todo mundo humilla; Kieran Culkin como Roman Roy, el hijo que pasa por encima de todos y Matthew Macfadyen el yerno dispuesto a perder la libertad por agradar al suegro y obtener una compensación económica, si aspiran a un premio como Mejor Actor de Soporte en una serie de drama.

También fueron nominadas en el rubro de Mejor Actriz de Soporte J. Smith-Cameron, Gerri, la ejecutiva audaz y Sarah Snook, como Shiv Roy, la única hija.

Mare of Easttown y Evil obtuvieron 5 postulaciones cada una, mientras Ted Lasso, Only Murders in the building, This is us, WandaVision y The good fight, se llevaron cuatro.

Como empresas, HBO lidera la lista con 20 nominaciones, Netflix obtuvo 18.