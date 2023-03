El miedo no es una opción: James Cameron participa en Festival de las Ideas en Puebla

“La experiencia no es una estrategia, la suerte no es un factor y el miedo no es una opción. No dependas de la esperanza”, fue el mensaje que el cineasta James Cameron, productor de cintas como Titanic y Avatar, dirigió a los asistentes del Festival de las Ideas (FID) 2023.

Durante la primera jornada del Festival de las Ideas (FID) en Puebla, la actuación estelar de esta noche fue la de Cameron, quien cautivó a los cientos de asistentes que se dieron cita en el Auditorio Metropolitano con su mensaje de motivación, disciplina, libertad y creatividad.

El director de cine de origen canadiense, quien ha ganado tres premios de la Academia y ha producido tres de las películas más taquilleras en la historia del cine, compartió que los sueños nunca deben ser subestimados y mucho menos abandonados.

Relató que a sus 19 años se planteó un universo fuera de lo común, con bosques bioluminiscentes y criaturas mitológicas.

El problema fue que en ese entonces su experiencia en el cine era escasa y la única forma de materializar un proyecto de esa magnitud era mediante la utilización de tecnologías que ni siquiera estaban disponibles en ese entonces. Lo intentó diez años después, ya dentro del mundo del entretenimiento, pero su equipo le dijo que “era una locura” y él mismo pausó su fantasía.

Sin embargo, nunca descartó su sueño, y poco más de 20 años después, posterior a la creación del filme Titanic, comenzó con la preparación de su sueño. Así, tras varios años de capacitación y búsqueda de recursos, Cameron lanzó su película Avatar, que es una de las más taquilleras a nivel global.

James Cameron fue entrevistado por el conductor Javier Ibarreche. Foto: Julio César Martínez | El Sol de Puebla

“Nunca dudé en actuar por mis ideas; si uno actúa con base en una idea y después ves tangible esa creatividad te das cuenta de que lo puedes hacer”, enfatizó el cineasta.

Del mismo modo, hizo hincapié en que una de las lecciones más grandes que ha aprendido en la vida es que cada idea que uno tiene puede ser materializada, incluso aún cuando estas parezcan “descabelladas”. A esto lo llamó “hacer un salto de fe”.

Foto: Julio César Martínez | El Sol de Puebla

No obstante, subrayó que, antes de aventurarse a realizar el sueño, es necesario buscar la preparación, pues los intentos no deben ser por azar. “Sí den grandes saltos, pero prepárense”, defendió.

“Cuenten sus historias (…) dejen que sus sueños, incluso sus pesadillas, sean el pozo que alimente sus ideas (…) Sean disciplinados, no pueden hacerlo solos”, sostuvo.

Al respecto, recordó que con Titanic vivió una experiencia muy similar, pues su objetivo siempre fue realizar una expedición al fondo del océano y realizar una historia a partir de ello. Antes de filmar la película, se preparó para bucear a profundidad, y así fue como logró conocer cada detalle del naufragio y filmarlo para crear una de las películas más vistas en la historia del cine.

“Tuve dos fuentes de inspiración, mi amor por la historia, me encanta la exploración espacial y la profundidad de los océanos, desde que era niño”, comentó.

Criticó que las personas jóvenes muchas veces son infravaloradas y sus ideas son desechadas. No obstante, el cineasta invitó a ese sector de la población a no dejarse afectar por los señalamientos.

Finalmente, Cameron puntualizó que el liderazgo responsable es otra de las cualidades que cualquier persona creativa debe tener. Por ejemplo, indicó que una gran idea se complementa de otras más pequeñas, y es ahí donde un artista debe tener la apertura a recibir apoyo de otras personas. Por ello, resaltó que, si se “van a desafiar los límites”, hay que escoger al equipo correcto.

“Una buena idea puede venir de cualquier parte. Las ideas pequeñas que se necesitan no tienen que venir de ti, celebra cuando alguien te da una gran idea”, encuadró.

