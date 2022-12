El origen de los personajes de Marvel, la clave para destronar a DC Comics

Si hay algo que diferencia a Marvel de su principal competidor, DC, es el origen de sus personajes, de lo cual Stan Lee es parte responsable. Superpoderes obtenidos por experimentos científicos fallados, problemas personales y sociales que no son temas de historias para niños, fueron la propuesta que diferencia a la Casa de las Ideas a mediados del siglo pasado para hacerse un espacio entre los lectores de historietas.

Te puede interesar: Cómics: ya no son sólo para niños

Spider-Man

El estandarte de Marvel Comics podría ser también el ejemplo de la carrera de Lee en la industria. Rechazado en principio por ser un “mal personaje” logró salir a la luz en una revista destinada a desaparecer y de ahí a la fama mundial. Este 2022 cumplió 60 años de ser un éxito rotundo.

A lo largo de 60 años, el universo de Spider-man ha dado algunos de los momentos y personajes más memorables de los cómics. Foto: @SpiderMan

X-Men

En su momento fue un cómic disruptor. Asuntos como el racismo o genocidio son temas recurrentes de su historia, algo que antes de 1963, fecha de creación de los llamados Hijos del átomo era impensable para un medio mayoritariamente pensado para niños.

Kevin Feige teases more mutant appearances in the #MCU 👀



"No, look, we’ve already met a few. There’s a new Mutant named Namor that you might’ve met recently. So, more to come.” pic.twitter.com/97xfsOiWKL — X-Men Updates (@XMenUpdate) December 2, 2022

Iron-Man

En la actualidad es impensable separar a Marvel de Iron-Man, pero no siempre fue así. Tony Stark nunca fue el héroe más popular en los cómics, por lo que irónicamente su estrellato definitivo llegó en Civil War, donde fue el antagonista. Lo destacado de sus historias es que también incluían arcos narrativos donde el millonario padecía alcoholismo.

The greatest battles in Iron Man history await in 'I Am Iron Man', a new comic series launching in March! 💥 Learn more: https://t.co/tMqTpXUCaK pic.twitter.com/Y2TljG0FpE — Iron Man (@Iron_Man) November 15, 2022

Fantastic Four

El éxito de los Cuatro Fantásticos también cimentó el cambio de paradigma en las historietas a mediados del siglo pasado. Previamente, los súper poderes tenían su origen en cuestiones mitológicas (Wonder Woman es amazona), objetos mágicos (el anillo de Green Larten) o de origen extraterrestre (Superman); ahora, la ciencia ficción tendría parte fundamental en el origen de los superhéroes.

It's here! #FantasticFour pic.twitter.com/TgQcbAam8k — Mark D. White (@profmdwhite) December 8, 2022

Hulk

En su búsqueda de una sustancia que pudiera darle fuerza sobrehumana, Bruce Banner terminó convirtiéndose en un monstruo, que lucha por el bien, pero monstruo a final de cuentas. Y eso es parte del encanto de este personaje, alguien que tiene que lidiar con el lado oscuro de lo que lo hace un superhéroe.

Writer @gregpak returns to Sakaar in 'Planet Hulk: Worldbreaker', a new Planet Hulk saga coming this November! 🟢: https://t.co/nwyFH4DPEO pic.twitter.com/XIyZaRgJlT — Incredible Hulk (@Hulk) August 8, 2022

Thor

Una adaptación algo libre del mito nórdico del Dios del Trueno. De los pocos personajes que no tiene origen de ciencia ficción, pero no por eso menos interesante, ya que es parte fundamental del universo de Marvel, incluido todo lo que tiene que ver con las películas.