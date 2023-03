El palacio de Bellas Artes honra a Macario: cómo fue la despedida a López Tarso

"Casi lisiado, mientras me recuperaba de una fractura en la columna vertebral que requirió una peligrosa cirugía que me practicó el famoso médico Velasco Zimbrón, inmóvil en un tablón, así conocí la poesía de Xavier Villaurrutia. Me entusiasmó. Me veía sin futuro. Casi sin oficio ni beneficio. Ni seminarista, ni soldado, ni bracero. El día que pude volver a caminar, decidí ir a buscarlo. Quería me firmara su libro. Lo hallé en Bellas Artes. Su encuentro transformó mi vida...

"¿Qué tal si vienes a mi clase de actuación? Tienes estatura, presencia, voz. Inscríbete como "oyente". Si te siente a gusto te haces alumno. Y si no ¡psch! no hay nada perdido".

"Bellas Artes se transformó en mi verdadera casa. Villaurrutia, Gorostiza, Novo. Aprendí a ir -a ciegas- por el escenario. Supe que era capaz de transformarme. Di con el valor de la respiración; su importancia. Eduqué métodos para memorizar. Ya leía "clásicos" desde mis días de "aspirante" en el Seminario de Tlalpan. Profesores me ponían a leer en el refectorio. Lope de Vega, Juan Ruiz de Alarcón, Tirso de Molina. De la mano de mis profesores cumplí mi destino. Creo en la Diosa Fortuna. Soy un Hombre de suerte".

Años atrás, el día que murió María Félix Don Ignacio López Tarso hizo su elegía. Tuvo en el escenario del bello palacio el ataúd con el cadáver de la famosa "Doña". Entonces produjo un espléndido monólogo para referir vida compartida.

Fue Gabriel Figueroa Mateos -el archiconocido cine-fotógrafo- quien propició el desarrollo de mi carrera.

"Nacho, me dijo, María Félix adquirió los derechos de "La Estrella Vacía" del novelista Luis Spota. Ella hace su reparto. María -ellos eran muy amigos y se hablaban así- elige a sus compañeros de trabajo. Le hablé de ti. Quiere conocerte.

"Él mismo me llevó. Imponía la personalidad de María Félix. Personaje. Me había visto en "Macario". Y lo que Figueroa le dijo de mí. Me aprobó.

"No me tengas miedo, Nacho. Tú serás un reportero. Yo una mujer que quiere ser famosa a punta de estudio. Somos jóvenes y llenos de ambición. Yo quiero ser gran actriz. Tú, un escritor famoso...

"Tendremos muchas escenas de amor. Nos entregamos al futuro. Con frecuencia estaremos abrazados. Y nos besaremos muchas veces. Quiero, Nacho, que me estrujes. Me beses como besas y estrujas y acaricias a tu mujer. No me tengas miedo, Nacho. Y para que no fracasemos en nuestra filmación, ensayemos, comencemos.

"Yo por mí -le respondí-, encantado.

"Y así o asá hicimos diez películas juntos. Formidable amiga. Persona íntegra. Siempre planeamos realizar una gran obra de teatro. Siempre decía que sí. Le entusiasmaba la idea. Su vida social, tan intensa, lo impidió... De Olga Lang -en La Estrella Vacía a La General que dirigió Juan Ibáñez...

El domingo 12 de marzo, Don Ignacio López y López, El mismo que un día sorprendió a Villaurrutia y todos sus compañeros el compartirles:

"¡Yo ya no soy Ignacio López y López! Desde hoy seré Ignacio López Tarso.

Como a las cuatro de la tarde comenzó a llover sobre la ciudad. Su cielo se nubló. Rachas de viento agitaron alambres, cables, cabelleras largas y follajes de elevados árboles. Llovizna que no inquietó mayormente a los miles que atestaban la avenida Juárez.

"Ya oíste -dijo una señora de gruesos tennis- que si somos los que vamos a la ópera...

Tres horas antes personal enchamarrado -"Seguridad Privada"- evitaban la presencia de personas juntos a las seis columnas.

"Tenemos que dejar esto muy depejado", explicaba el señor Díez a los reticentes. Desde la acera frontal, desde el edificio de Juárez 14 donde antaño funcionó la oficina - Casa de Bolsa Carlos Trouyet, el dueño de Teléfonos de México y hoy existe una tienda "Sears" se distinguía el fotomural que mostró a Don Ignacio López Tarso en sus últimos días. Cálida sonrisa, comprensiva mirada. Una cachucha inglesa como la que se encasquetaba al salir del escenario.

Sillerío metal y guinda. Exhibición de Federico Silva. Artista que fue yerno de Vicente Lombardo Toledano. Sillas van y sillas vienen. Se colocan personalizadores. Etiquetas con el nombre del invitado. En primera fila el Diputado Santiago Creel. Discreto y firme en la amistad con la familia del actor.

El reloj de la Torre Latinoamericana divulga a los cuatro puntos cardinales cómo pasa el tiempo. Aquí ocurrió el adiós de Juan Soriano, el de Octavio Paz, el de Carlos Fuentes el de María Félix. "Mi gran amiga", dijo entonces la señora Dolores Olmedo. Y también Informes Presidenciales. Uno de José López Portillo.

Ceremonia de luto. Mujeres enlutadas. Hombres en traje obscuro. Nada de chacoteo ni salidas burdas. Atriles para cuatro o cinco ejecutantes. Colocación de coronas de flores blancas. ANDI. Asociación Nacional de Intérpretes. Santiago Creeel y familia. Corrección plena. Seriedad profunda. En algún momento un sollozo.



Un hipear de quien pronuncia Despedida.

Era un cajón muy fino, de madera café, el que los de la funeraria introdujeron al Palacio de Bellas Artes. Instante de energía. En el pórtico se aglomeró la muchedumbre. Los de seguridad pedían "una valla... una valla..." Al tiempo que se hacían frontera, valladar, muro para evitar que el gentío se desbordara.

"¿Sabe usted si vendrá el Presidente López Obrador?

Eso preguntaban los que ya se formaban para el desfile ante el catafalco.

Juan Ignacio Aranda observa la maniobra. Cuida el manejo de la caja mortuoria. Que no se precipiten los ansiosos. Marcha junto a Susana, su hermana. A buenas horas su hijo, nieto querido de Don Ignacio López Tarso revelará el largo -antiguo- cariño. "Mi abuelo tenía un automóvil Ford Galaxie Eletede. Al ritmo de esas frases tocaba el claxon al llegar a casa. "¿Qué significa eletedé, abuelo?

"Fácil, me respondió: LopezTarsoDivino. Jajaja".

Baterista que fue orgullo de su abuelo. "Triunfa en Londres. Hay varios artistas en la familia", contó el abuelo en su casa-fortaleza de la Calle Once Mártires. Por Tlalpan.

Lourdes Mogollón -por décadas secretaria de Don Ignacio López Tarso- esconde su duelo. Palabras que recuerda a "Rojitas", guitarrista que lo acompañó en sus corridos.

A la hora señalada llegó el cadáver de Don Ignacio López Tarso a Bellas Artes. De inmediato, los que ocuparon más de un centenar de asientos se pusieron en pie y comenzaron a aplaudir. Atronadora ovación que parecía no tener fin. Aplausos para Don Ignacio López Tarso en su última presencia pública.

Aplausos adioses. Aplausos despedida. Aplausos gratitud. Aplausos reverencia.

Aplausos por el gusto de haber conocido a Don Ignacio López Tarso.

Gracias, Maestro