El Potro le abre a Joaquín Ferreira las puertas a las telenovelas

Después del éxito de Club de Cuervos, que en enero próximo estrenará su cuarta temporada, el actor argentino Joaquín Ferreira ya estrenó su especial Yo potro, que la misma plataforma centró en la vida del personaje con una duración de 50 minutos.

“Yo fui el primer sorprendido, fue muy satisfactorio saber que mi personaje les gustó tanto, pues al principio se me había dicho que sólo sería una participación pequeña y que tal vez no llegaría al final de la primera temporada y ahora hay que ver el éxito”, señaló el actor.

Entrevistado vía telefónica, Ferreira se encuentra en Argentina donde aprovecha el tiempo para disfrutar de su familia y preparase para sus nuevos retos actorales.

“Sí, estoy estudiando unas líneas para mi nuevo personaje, no puedo decirte nada ahorita, pero será para una telenovela que se va a hacer en México, lo que sí puedo decirte es que será algo muy divertido porque será de comedia, algo que me gustó mucho”, expresó.

El estreno de esta historia será en el mes de febrero próximo y por primera vez en su carrera, dos proyectos distintos estarán disponibles para el público, “sí, no lo había pensado, pero va a ser muy interesante, la gente puede ver un capítulo de Club de Cuervos y luego sintonizar la novela para que luego me digan cuál les gustó más”, expresó.

También se dijo muy agradecido con esta producción de Gaz Alazraki, pues su actuación le abrió las puertas en México, “tuve una gira de casi ocho meses con la obra 23 centímetros, gustó mucho pues estaba muy divertida y primero iban a ser cuatro viernes pero tuvimos llenos totales y gracias a ese apoyo del público salimos de gira por todo México”, expresó.

Joaquín también picó piedra, termino coloquial de los actores que empiezan desde abajo para obtener un papel en lo que se presente primero, “sí, me tocó llegar a muchas puertas que no se abrieron, hice castings y me quedé en algunos, pues tuve la suerte de trabajar en la telenovela Tres milagros y luego en la serie Paquita la del Barrio, yo fui uno de sus maridos y me decía que era su rata de dos patas y me reía mucho de ello”, expresó.

Respecto al cine, señaló que hace poco trabajó en una película que se realizó en España y una más titulada Melocotones, “ésta se filmó en los Estudios Painwood ubicados en Chile, trabajé junto a Peter Vives y fue una película de ciencia ficción”, expresó.

Su regreso a México serán en unas semanas más, pues piensa pasar la Navidad en la Ciudad de México, “yo ya vivo allá, mi pareja está en México y vamos a pasar las fiestas de año nuevo allá, pero estaré mucho antes, pues hay que ver otros proyectos laborales que me están ofreciendo, hay que verlos y aprovechar que hay trabajo”, finalizó.