El show, crónica de un asesinato desmenuza la figura de Paco Stanley y su asesinato

“¡Qué bonito soy, qué lindo soy, como me quiero, sin mi me muero, jamás me podré olvidar”. Esa es, quizás, una de las frases -convertida en canción- más populares de uno de los conductores de televisión más queridos por los televidentes mexicanos: Paco Stanley.

Esa afirmación que refleja el carácter proclive al relajo del Pacorro, es lo primera que se ve y escucha en el documental El Show: Crónica de un asesinato escrito y dirigido por el periodista Diego Enrique Osorno, que estrenará su primer episodio este 6 de junio, a las 23:00 horas por Las Estrellas y que fue presentado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, fuera de competencia.

Te puede interesar: ¿Amazon se brincó a Mario Bezares? Lo que dijo el conductor sobre la serie de Paco Stanley

Por más de un año, Osorno, junto a su equipo de trabajo, se adentraron a investigar qué fue lo que realmente sucedió con el conductor asesinado el 7 de junio de 1999, al salir de un restaurante después de haber conducido una emisión del programa Una tras otra en Televisión Azteca.

Paco Stanley y su amigo Mario Bezares | Fototeca, hemeroteca y biblioteca Mario Vázquez Raña

Stanley que se dio a conocer en el programa El club del hogar con Francisco Fuentes Madaleno y Daniel Pérez Arcaraz, conquistó los espacios matutinos y vespertinos de la televisión de entretenimiento con shows como ¡Ándale!, Llévatelo y ¡Pácatelas! en Televisa.

Eran programas con música, chistes, concursos e interacción con el público.

“La serie tiene muchos hallazgos de lo puntual del crimen, del proceso judicial irregular que hubo, así como del estigma social que se generó de los acusados. Hay un recorrido y al final hay revelaciones que no se conocen del caso, hay también está reflexión más humana a partir de los personajes que dieron sus testimonios”, afirmó Osorno en entrevista exclusiva.

“Está planteada en la reflexión de lo que significa la justicia en un país como éste, del espectáculo que termina convirtiéndose la justicia y hacia el final se aborda la condición humana de los principales señalados, Mario y Brenda (Bezares) y Paola (Durante)”, agregó.

En el primer episodio se narran los hechos, se cuenta cómo fue la reacción de los medios de comunicación | Fototeca, hemeroteca y biblioteca Mario Vázquez Raña

El periodista y cineasta aseguró que este proyecto no es una bioserie del conductor. A lo largo de cinco episodios y con 48 testimoniales, Osorno comienza a deshebrar lo que realmente pasó, contraponiendo puntos de vista y siguiendo una línea de investigación la cual abarca también el rubro criminalístico.

“A mí me interesan tres cosas: el tema de la justicia, el poder y la rebeldía; son mis temas principales en cada proyecto. Este es un documental sobre la justicia y es una oportunidad para revisar la semilla de este mal sistema de justicia que tenemos”, expresó.

En el primer episodio se narran los hechos, se menciona cómo fue la reacción de los medios de comunicación, así como del público. Se cuentan con videos extraídos de la videoteca de Televisa, incluyendo charlas con Emilio Azcárraga Milmo y declaraciones de Álvaro Cueva, Benito Castro, Verónica Macías y los reporteros Jorge Gil, de Televisa, Noel Alvarado del periódico La Prensa y Francisco Rodríguez de Reforma

“Está planteado para que los que sí vivimos en esa época tengamos este ejercicio nostálgico, de memoria y para las nuevas generaciones explicarles un poquito cómo era antes la interacción con la información y los contenidos.

Paco Stanley | Fototeca, hemeroteca y biblioteca Mario Vázquez Raña

Gossip Nuevo documental de Paco Stanley revelará información hasta ahora desconocida

“Un parteaguas que tiene el caso Stanley es que fue cubierto por la prensa rosa, la policiaca que es la más dura y la prensa política. El caso Colosio, por ejemplo, solo fue la política, pero acá todos los ámbitos de interés que puede tener la prensa se conectaban en el caso Stanley”, agregó el cineasta.

La producción del documental corrió a cargo de Carlos Sosa. A partir del 7 de junio, todos los capítulos estarán disponibles a través de la plataforma ViX+.

Finalmente, Osorno aclaró que no teme a comparaciones con el producto similar que prepara Amazon Prime Video, en el que se se explorará el último día de vida de Stanley, así como el entorno que se vivió en Periférico Sur, a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas donde lo mataron. En éste actuarán figuras como Luis Gerardo Méndez, Belinda, Diego Boneta.

Osorno aclara que son productos distintos, El Show. Crónica de un asesinato es un investigación periodística, no una recreación del caso.

“El caso Stanley es cultura popular, hay series, podcast y mil cosas. Cada semana se genera una inmensa cantidad de materiales que, en su totalidad de los que yo he revisado, no tienen investigación, lo único que tienen es el murmullo, el morbo y ya, eso es normal cuando hay un caso de la cultura popular.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Nosotros sí estamos haciendo una investigación profunda donde los testimonios están hablando directamente y confrontados entre ellos. Los que vean nuestra serie tendrán información directa y la capacidad de hacer un análisis propio a partir de los testimonios, de ver las pruebas el archivo y generar su propia conclusión. Sí vamos a desmitificar el caso Stanley”, concluyó.

Este documental cuenta con los testimonios de Mario Bezares, compañero y amigo de Paco Stanley, así como de Paola Durante, quien trabajaba con ellos en el show como edecán. Ambos fueron sospechosos del crimen y absueltos en 2001, esta es la primera vez que ambos vuelven a hablar del caso.