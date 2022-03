¿Quién es quién en la serie de Vicente Fernández en Televisa? La realidad contra la ficción

Hoy se estrena la bioserie El último rey. El hijo del pueblo, basada en la biografía no autorizada de Olga Wornat.

El proyecto se ha visto envuelto en la polémica debido a que la familia Fernández no está de acuerdo en su lanzamiento.

Incluso, María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, expresó en un comunicado que no estaban de acuerdo en su transmisión pues el Charro de Huentitán ya había firmado con Netflix y Caracol Televisión para realizar la producción.

Sin embargo, pese a las quejas de la familia y a su intento por cancelarla, El último rey se estrenará a las 20:30 horas por el canal Las Estrellas. Es por lo anterior que hoy te damos un pequeño vistazo sobre quiénes serán los actores que protagonizarán el programa.

¿Quién es quién?

El cantante Pablo Montero será el protagonista y dará vida al ídolo Vicente Fernández.

Pablo Montero será quien de vida al Charro de Huentitán. | Foto: Especial

La actriz Iliana Fox interpretará el papel de Doña Cuquita, la incondicional compañera que estuvo casada con Don Chente durante 58 años.

La actriz Iliana Fox caracterizada como Doña Cuquita. | Foto: Especial

Emilio Osorio, interpretará de joven a Alejandro Fernández “El Potrillo”, sin duda el hijo más famoso y exitoso del artista; reconocido a nivel internacional.

Emilio Osorio como Alejandro Fernández cuando era joven. | Foto: Especial

El actor Iván Arana dará vida a Vicente Fernández Jr. el hijo mayor de la dinastía y uno de los más ha generado controversia en el mundo del espectáculo.

Iván Arana será Vicente Fernández Jr. | Foto: Especial

La primera actriz Angélica Aragón hará el papel de Olga Wornat y en la serie será la periodista que entreviste a Vicente Fernández para que el cantante cuente su historia.

La actriz Angélica Aragón caracterizada como Olga Wornat. | Foto: Especial

Doña Cuquita vs Televisa

La viuda de Fernández se dijo molesta con Televisa por no respetar los deseos del artista pues él ya había dicho que para la serie a cargo de Netflix, sería Jamie Camil quien lo interpretaría.

"Él pidió tener opinión sobre el elenco, él eligió a Jaime Camil para interpretarlo.Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y desde noviembre estaba participando en la serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida”.

Asimismo, criticó a Televisa por decir que su serie es "un homenaje" pues asegura que sólo lo hacen por dinero y dijo que defenderá los derechos de su esposo pues es lo que hubiera esperado de ella.

"Que no me vengan con que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero. Robándose su imagen. Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión. Es un robo.