Juan Osorio confirma estreno de "El último rey. El hijo del pueblo"

A pesar de la controversia legal, la serie biográfica de VicenteFernández de TelevisaUnivision se estrena este lunes a las 20:30 horas en Las Estrellas.

"La gente la va a ver porque Vicente Fernández es un ídolo al que todavía le guardamos luto, segundo porque es una producción muy cuidada y tercero porque nos ayudó toda esta polémica", dijo el productor Juan Osorio en declaraciones al programa Javier Poza en Fórmula.

"El último rey. El hijo del pueblo", fue realizada con "respeto", indicó el productor sobre la serie con el cual basada en el libro "El último rey ", de Olga Wornat. Se refirió a la elección de su protagonista, que fue cuestionada en un comunicado difundido el domingo por la viuda del artista, doña Cuquita, quien señaló que Pablo Montero no hubiera sido aprobado por Vicente Fernández para interpretarlo.

"Pablo creció con la familia", afirmó el productor acerca del cantante, quien grabó 40 canciones para la producción.

"No sé cómo estuvieron las negociaciones, lo que no sé puede negar que es que Vicente Fernández se hizo en la empresa, siempre se le apoyó a Alejandro, que debutó en "Siempre en domingo", y se le olvidó la letra de "Alejandra", empieza a llorar y entra su padre y lo salva y en ese momento Raúl Velasco, que en paz descanse, da el total respaldo, el público estalla en júbilo... todo el pietaje que te puedas imaginar, lo tiene la televisora, son los dueños del pietaje", agregó al desmentir que la empresa no posee derechos sobre las canciones de Vicente Fernández.

Osorio también apoyó lo dicho en un comunicado por la autora del libro, Olga Wornat, respecto a la censura que se pretende ejercer sobre la libertad de escribir o crear obras en torno a las figuras públicas y destacó que "la última palabra la tiene el público".

A propósito de la serie que produce Netflix con el aval de la familia, señaló que, al ser una producción colombiana quizá no tenga la esencia de México. "Y nosotros vamos a pasar la serie en TV abierta, para el pueblo, que no tendrá que pagar para verla".

El productor y parte del elenco también estuvieron en el programa "Hoy", para anunciar el estreno de "El último rey. El hijo del pueblo ", este lunes a las 20:30 en Las Estrellas.